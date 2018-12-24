Один из сильнейших представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории американец Джон Джонс снова провалил допинг-тест, но все равно проведет намеченный поединок. Бой просто перенесут из Лас-Вегаса в Инглвуд.

В допинг-пробе Джонса был обнаружен анаболический стероид туринабол, за употребление которого он в 2017 году уже получил 15-месячную дисквалификацию. Американское антидопинговое агентство (USADA) тут же заявило, что запрещенное вещество в мельчайших количествах могло остаться в организме спортсмена.

Атлетическая комиссия штата Невада не успеет провести собственное расследование до турнира, который должен был пройти 29 декабря. Поэтому руководство UFC, ссылаясь на утверждение USADA, приняло решение перенести бой в Инглвуд, штат Калифорния, где у Джонса есть право выходить на ринг.