В Брюсселе неизвестный открыл стрельбу по ресторану

Неизвестный мужчина открыл сегодня утром стрельбу из автомата по ресторану в центре Брюсселя. Об этом сообщает RTBF со ссылкой на городскую прокуратуру.

"Свидетель видел, как мужчина стрелял из боевого оружия, похожего на автомат Калашникова, в окно ресторана на авеню Луизы", - проинформировали в ведомстве.

Полиция обнаружила на месте происшествия отверстия от трех пуль. На данный момент нет никакой информации о пострадавших. Причина стрельбы также не известна, версия теракта пока не рассматривается.