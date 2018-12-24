Антикоррупционное законодательство может распространиться на всех бюджетников, сообщил на встрече с журналистами зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Недавно много шума наделал разработанный минтрудом и внесенный в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет на получение подарков для бюджетников, включая врачей и учителей. Гражданский кодекс и сейчас запрещает работникам культуры, образования, здравоохранения принимать подарки дороже 3 тысяч рублей. А если законопроект минтруда примут, то вообще нельзя будет им дарить ничего, кроме цветов, канцелярской и печатной продукции.

Если сельской учительнице дети подарят коробку конфет, то вряд ли стоит считать это взяткой

Врачи и учителя должны будут сообщать своим работодателям обо всех фактах, когда им предлагают ценные подарки. А если скроют предусмотрена дисциплинарная ответственность - замечание, выговор или увольнение.

По мнению Анатолия Выборного, не нужно рубить сгоряча и распространять тотальный запрет на любой подарок. Если сельской учительнице дети подарят коробку конфет, то вряд ли стоит считать это взяткой. Тем не менее, по словам депутата, законопроект возник не на пустом месте. "Была проанализирована практика из регионов, проводились исследования. И получается очень четкая закономерность: дети тех родителей, которые дарят учителям подарки, имеют выше оценки, - рассказывает депутат. - При этом и сами дети копируют неправильную модель поведения. Начинают даже диктовать, какие оценки им ставить". Парламентарий напомнил, что за десять лет сделан прорыв в антикоррупционном законодательстве для чиновников. И это реально работает, подчеркивает Выборный. Если раньше каждый посетитель, приходящий с обращением к его коллегам-депутатам, приносил с собой по меньшей мере бутылку дорогого коньяка, то сейчас эта практика прекратилась.

"Я категорически против того,чтобы превращать должности в бизнес, - подчеркивает Анатолий Выборный. - И если человек приносит своему руководителю ценные подарки, значит, это взятка. Ну а руководитель, в свою очередь, пользуется своим положением. От этого необходимо уходить", - подчеркивает депутат. И добавляет: но делать это надо продуманно.