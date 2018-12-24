Жертвами удара цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, стали не менее 334 человек, еще 57 считаются пропавшими без вести.

Между тем Геологическая служба США (USGS), одна из основных мировых организаций, отслеживающих землетрясения, цунами и другие природные катаклизмы, заявила, что не может предоставить общественности данные о цунами в Индонезии, так как из-за остановки работы ряда ведомств в правительстве лишена финансирования.

В пострадавшем от цунами районе на берегах островов Суматра и Ява, разделенных Зондским проливом, продолжаются спасательные работы. Более 3 тысяч местных жителей получили ранения и травмы, разрушены тысячи зданий и построек. Несколько десятков стран, в том числе и РФ, выразили свои соболезнования и предложили помощь. Что касается России, то глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил Джакарте также содействие в создании спутниковой системы оповещения о стихийных бедствиях. МИД России предупреждает, что в пострадавшей местности не хватает питьевой воды и продовольствия, а также возможно возникновение эпидемий.