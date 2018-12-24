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24.12.2018 21:42
Рубрика: Спорт

"Кленовый" сироп со льдом

В Канаде стартует молодежный чемпионат мира
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
В полночь 26 декабря по московскому времени в канадских городах Ванкувере и Виктории стартует молодежный (до 20 лет) чемпионат мира по хоккею.
Сборная России традиционно входит в число фаворитов молодежного чемпионата мира. Фото: РИА Новости Сборная России традиционно входит в число фаворитов молодежного чемпионата мира. Фото: РИА Новости
Сборная России традиционно входит в число фаворитов молодежного чемпионата мира. Фото: РИА Новости

По традиции в турнире примут участие десять команд, которые на групповом этапе будут разбиты на два квинтета. В плей-офф выйдут по четыре лучших коллектива.

Соперниками сборной России по группе "А" станут команды Дании, Чехии, Швейцарии и Канады. В другую пятерку вошли сборные США, Швеции, Финляндии, Словакии и Казахстана.

Как и в последние годы, нашим отведена роль теневых фаворитов. Определенные основания для оптимизма есть. В ноябре в рамках подготовки к чемпионату мира наши выиграли турнир четырех наций, а также впервые за четыре года победили в серии матчей против сборных канадских юниорских лиг. Уже в Канаде подопечные Валерия Брагина провели три контрольных матча. Уступили шведам (2:4) и американцам (2:3), хотя по ходу встречи со "звездно-полосатыми" после двух периодов вели в счете 2:0. В канун МЧМ-2019 россияне все-таки одержали победу, уверенно одолев соперников по группе швейцарцев, - 4:1.

Фото: РИА Новости
Молодежная сборная РФ по хоккею готовится к первенству планеты в Канаде

В этой игре дубль сделал Григорий Денисенко, а ассистировал ему оба раза Клим Костин. Оба парня должны стать лидерами сборной и в Ванкувере. На Костина, выступающего за команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Сан Антонио", вообще рассчитывают, как на капитана команды. По крайней мере на матч со швейцарцами именно он выводил сборную с нашивкой. Клим один из немногих, кто играл в сборной год назад.

Еще одна очевидная звезда нынешнего созыва - нападающий челябинского "Трактора" Виталий Кравцов. В нынешнем сезоне он уже провел 33 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 17 (6+11) очков.

Но главный козырь российской команды - ее наставник Валерий Брагин. Ни в одной сборной на МЧМ-2019 нет тренера, который знал бы о молодежных чемпионатах мира больше, чем Брагин. Предстоящий турнир станет для него уже седьмым у руля сборной. И лишь однажды под его руководством россияне остались без медалей. Было это как раз-таки на предыдущем первенстве планеты. Валерий Николаевич, кстати, уже признался, что твердо намерен взять реванш. А помогать ему в этом будет консультант сборной Олег Знарок. На бумаге дуэт выглядит внушительно, а вот насколько он окажется эффективным на практике, станет понятно в январе уже следующего года.

Под руководством Валерия Брагина только на одном из шести чемпионатов мира молодежная сборная России не смогла завоевать медали

По оценкам букмекеров, в списке претендентов на "золото" россияне лишь четвертые-пятые, а возглавляют этот рейтинг действующие обладатели титула канадцы. Даже несмотря на травмы нескольких ключевых игроков, "Кленовые листья" остаются одной из самых сбалансированных команд МЧМ. С особым пристрастием следует следить за 17-летним Алексисом Лафренье, которому прочат первый номер драфта-2020 Национальной хоккейной лиги, ярмарки, на которой команды ежегодно выбирают самых талантливых хоккеистов.

А вот первым номером ближайшего драфта скорее всего станет Джек Хьюз, выступающий за Соединенные Штаты. Он, кстати, приезжал в апреле в Челябинск и Магнитогорск в составе юниорской сборной и стал лучшим игроком турнира.

Где будем смотреть

Матч ТВ

27 декабря, четверг

00:00 Россия - Дания. Прямая трансляция

28 декабря, пятница

04:00 Россия - Чехия. Прямая трансляция

30 декабря, воскресенье

04:00 Россия - Швейцария. Прямая трансляция

31 декабря, понедельник

04.00 Россия - Канада. Прямая трансляция.

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