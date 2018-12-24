В компаниях Кореи ввели правила поведения на новогодних корпоративах

Серия скандалов о сексуальных домогательствах, которая захлестнула деловые и политические круги Кореи, заставила руководство компаний пойти на превентивные шаги, дабы гарантировать отсутствие новых шумных обвинений. В преддверии новогодних и рождественских корпоративов сразу несколько крупных корпораций издали правила поведения для сотрудников на праздничных вечеринках.

Как сообщили местные СМИ, избегая называть конкретные названия компаний, в одной из крупных финансовых корпораций Кореи отныне совместные корпоративы, когда присутствуют мужчины и женщины, проводятся только в обеденное время. При этом любой алкоголь запрещен. Вечеринки со спиртным вечером разрешены, но при жестком соблюдении условия "мальчики и девочки отдельно", то есть когда сотрудники мужского и женского пола "отдыхают" врозь.

"Мы вынуждены на это пойти, потому что на новогодних вечеринках слишком были часты случаи вольного поведения, что приводило потом к скандалам и даже обращениям в полицию", - пояснил представитель руководства компании.

В одной из фирм во время вечеринок запрещено мужчинам и женщинам садиться рядом, а также потом вместе уезжать по домам в одном и том же такси. В другой крупной автомобилестроительной корпорации Кореи не запретили женщинам и мужчинам совместно праздновать наступление Рождества и Нового года, но при условии, что все закончится не позднее девяти часов вечера.

Есть компании, где вечеринки заменили на совместные походы в кино или на концерты. В одной из корейских фирм накануне праздничного периода всех сотрудников в обязательном порядке заставили прослушать лекции о том, как стоит себя вести на вечеринках и что именно может восприниматься в качестве сексуального домогательства.

"Мы идем на это на фоне тех обвинений, которые были озвучены по поводу якобы имевших место случаев домогательств несколько лет назад. Сейчас это сложно проверить, но мы делаем теперь все, чтобы не давать повода вообще произойти чему-то, что может не понравиться", - сказал сотрудник крупной корейской компании.

Кроме того, в последние месяцы некоторые корейские фирмы стали вообще запрещать любые совместные ужины с участием сотрудников противоположного пола. Они также избегают направлять с совместные командировки мужчин и женщин. "Да, некоторым это кажется странным. Может быть, чрезмерной осторожностью. Но пусть лучше так, чем потом имя нашей компании окажется в заголовках газет в связи с очередным скандалом о сексуальных домогательствах", - пояснил крупный менеджер одной из ведущих государственных корпораций Южной Кореи.