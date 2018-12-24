В посольстве РФ в Лондоне сравнили The Times с сайтом "Миротворец"

Публикация в газете The Times данных российских журналистов напоминает скандально известный украинский сайт "Миротворец". Такое мнение выразили в посольстве РФ в Великобритании, комментируя обнародование в известном издании списка сотрудников эдинбургского бюро агентства Sputnik и призывы конфисковать их имущество.

"Обвинения в "пропаганде", попытки информационной изоляции, проблемы со счетами и визами - правительство консерваторов не упускает ни одной возможности нарушить свои международные обязательства и правила работы СМИ в цивилизованном мире", - отметили в российском посольстве. По словам дипломатов, депутат парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекс Коул Хэмилтон своим призывом "очень тонко уловил политику британского правительства: оказывать давление на российские СМИ по всем возможным каналам".

Что касается публикации личных данных журналистов, то это было сделано в "лучших традициях" одиозного киевского сайта "Миротворец". Оба факта должны также привлечь внимание ОБСЕ, подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве выразили сожаление, что британские СМИ потворствуют попыткам правительства "наказать" альтернативные медиа-ресурсы.