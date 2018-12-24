В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества

Во вторник, 25 декабря, в 14:00 в медиацентре "Российской газеты" будут подведены итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества России: общественной премии "Экономическая книга года" и Фестиваля экономической науки.
В мероприятиях примут участие:
- Бодрунов Сергей Дмитриевич - президент Вольного экономического общества России;
- Гришин Виктор Иванович - вице-президент ВЭО России, ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова;
- Сорокин Дмитрий Евгеньевич - вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН;
- Некипелов Александр Дмитриевич - вице-президент ВЭО России, директор Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова;
- Аганбегян Абел Гезевич - академик РАН;
- Катырин Сергей Николаевич - президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и другие.