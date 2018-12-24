В России быстрее всего растет объем кредитов наличными

Число кредитов наличными в ноябре этого года выросло на 18 процентов, а их объем на 51 процент (по сравнению с ноябрем 2017 года). Такие данные приводит Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) по итогам кредитной активности граждан за ноябрь 2018 год.

В ноябре было выдано 1,34 миллиона кредитов наличными на общую сумму 382,21 миллиарда рублей. Средний размер кредита наличными вырос на 28 процентов: с 223 до 286 тысяч рублей.

Высокие темпы роста продолжает показывать ипотечное кредитование. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 13 процентов (с 1,91 до 2,15 миллиона рублей). Количество новых автокредитов выросло на 11 процентов, объемы выдач увеличились на 21 процент.

Единственным сегментом, в котором наблюдается отрицательная динамика, остается POS-кредитование. Их число снизилось на шесть процентов, а объемы выдач на два процента по сравнению с предыдущим годом. Всего за 11 месяцев текущего года банки выдали россиянам 33,47 миллиона кредитов (7,67 триллиона рублей).

В ноябре россияне взяли 3,30 миллиона новых кредитов на 813,67 миллиарда рублей.