В России повторится погодный сценарий 50-летней давности

В начале наступившей недели в центральных областях будет еще не очень холодно: ночью минус 4-9 градусов, днем - минус 1-6 градусов.

"В понедельник в столичном регионе сохранится снежная погода, так как балканский циклон не уходит далеко от Москвы, он будет располагаться немного южнее столицы. А вот с середины недели начнется понижение температуры воздуха - севернее Москвы и в столичном регионе ночью минус 7-12, днем минус 4-9 градусов. В Москве ночью минус 9-13, днем минус 5-10, небольшой снег. Температура немного ниже климатической нормы для этого времени года", - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, примерно такой же погодой закончится и предновогодняя неделя. В центральных областях по ночам ожидается минус 11-16, днем - минус 5-10 градусов. Ветер с юго-восточного повернет на северный и северо-западный. Возможен небольшой снег, но будут и небольшие прояснения.

"В нынешнем декабре, как показывают наши наблюдения, повторяется сценарий 1969 года, то есть почти 50-летней давности, когда окончание декабря в центре России было довольно морозным - до минус 20 градусов опускались столбики термометров по ночам. Но пока мы ожидаем до минус 16 градусов", - уточнила Паршина.

Сугробы в средней полосе за неделю вырастут сантиметров на десять. То есть высота снежного покрова составит 30 и более сантиметров, что выше нормы, так как средняя высота снега в районе Москвы в конце декабря - 19 сантиметров. И сугробы не растают. Так что Новый год москвичи и жители центральных областей точно будут встречать со снегом.

Ниже нормы в начале недели будет температура в Мурманской области и Карелии, а также в Ленинградской и Архангельской областях. Днем температура там от 12 до 15 градусов мороза, в центральных районах Мурманской области при прояснениях ночью минус 20-25 градусов.

Холодно на Урале. На юге Уральского округа ночью минус 25-30 градусов, днем минус 19-24 градуса. А затем понемногу морозы начнут отступать, но все равно погода будет холодной - ниже климатической нормы. В соседней с Уралом Западной Сибири по ночам еще холоднее - до минус 40 градусов. В Эвенкии - до минус 55 градусов.

В центральных районах Красноярского края - до минус 50 градусов. В самом Красноярске днем на фоне других районов края не очень морозно - всего -15 градусов. В Новосибирской и Кемеровской областях тоже аномально холодно - до минус 40 градусов. На севере и крайнем севере Красноярского края ослабление морозов ожидается в понедельник. На юге Таймыра довольно резкое повышение температуры - сразу на 10-15 градусов.

Морозная погода удержится и на юге Дальнего Востока - по ночам там -26…-31, днем минус 17-22 градуса. На побережье Приморского края температура воздуха градусов на 10 выше, местами снег. В Магаданской области в понедельник снег, метель.

В Якутии примерно такие же морозы, как и в Сибири. На большей части Якутии температура в течение суток минус 38-43 градуса, в низинах - минус 43-48, на северо-западе - до минус 53 градусов. В центральной части, к которой относится Якутск, ночью минус 31-36, днем - минус 28-33 градуса. А на юго-востоке Якутии днем минус 21-26 градусов.

На юге предновогодняя неделя начнется с дождей. В Крыму тепло - днем плюс 5-10 градусов. А в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа осадки, ветер и примерно 13-15 градусов со знаком плюс. Примерно такая же температура воды и в Черном море, так что закаленные люди вполне могут искупаться.