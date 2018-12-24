В России принят закон о защитных лесах

Совет Федерации одобрил закон о защитных лесах.

К ним относятся насаждения, которые предназначены для защиты различных объектов от нежелательных природных явлений, например, ветров, лавин, а также от влияния человека и промышленности. Защитные леса имеют как естественное, так и искусственное происхождение, их социальное и экологическое значение часто превосходит экономическую ценность. А вот, например, в Кисловодске и Пятигорске именно защитные леса сохраняют источники знаменитой целебной минеральной воды. Россия считается родиной защитного лесоразведения, темпы которого снизились в результате экономических реформ 90-х годов.

"Принятым законом устанавливается пять категорий защитных лесов: расположенные на особо охраняемых природных территориях, в водоохранных зонах, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса и городские леса", - пояснили в пресс-службе Рослесхоза.

"Закон устанавливает жесткий запрет на проведение сплошных рубок для заготовки древесины в водоохранных зонах, городских лесах, а также в защитных лесах иных категорий, в том числе в нерестоохранных полосах лесов, в лесопарковых и зеленых зонах", - пояснил замминистра природных ресурсов и экологии, руководитель Рослесхоза Иван Валентик. Также новый законопроект категорически запрещает изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, которые впервые выделены в отдельную категорию защищенных лесов. По мнению руководителя Рослесхоза, закон позволит сохранить площадь защитных лесов. По закону в них также нельзя будет использовать химические препараты. Также вводится запрет на изменения целевого назначения лесных участков с защитными лесами.

"Хочется, чтобы помимо прочего в процессе выполнения закона серьезное внимание уделялось нерестоохранным полосам рек. Это необходимо не только для популяций рыб, но и животных, поскольку эти полосы для многих становятся домами. Реки пересекают обширные территории, животные мигрируют вдоль полос. Так что такие леса важны для сохранения биоразнообразия", - рассказал "РГ" координатор проектов по лесной программе WWF России Николай Шматков.

Также, по мнению эксперта, сейчас излишне ограничены рубки в орехово-промысловых зонах. "Рядом с ними расположено множество населенных пунктов, в которых живут люди, и рубки подчас для них жизненно необходимы", - отметил эксперт.