В России ужесточились правила хранения оружия, пороха и капсюлей

Согласно изменениям, россияне будут обязаны хранить в сейфах не только оружие и патроны, но и порох, и капсюли, которые используются для самостоятельного снаряжения патронов. Отмечается, что для хранения должны использоваться высокопрочные металлические шкафы, а также деревянные ящики, обитые железом. Кроме того, владельцам оружия предписывается ограничить доступ посторонних к нему.

Документ направлен на обеспечение общественной безопасности, говорится в пояснительной записке. Вступит в силу постановление одновременно с поправками в Федеральный закон "Об оружии". Это произойдет 15 января 2019 года (через 180 дней после публикации документа).

В этих поправках идет речь о том, что владельцам охотничьего или спортивного огнестрельного длинноствольного оружия (гладкоствольного и нарезного) разрешено для личного использования самостоятельно снаряжать патроны к такому оружию. Вместо новых дорогостоящих патронов они могут использовать гильзу несколько раз. Ранее это было возможно только в отношении гладкоствольного оружия. Кроме того, отмечается, что при первом приобретении оружия граждане должны пройти обучение по самостоятельному снаряжению патронов.

Напомним, ранее Росгвардия вынесла на общественное обсуждение проект, обязывающий россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. После трагедии в Керчи, где студент расстрелял учеников колледжа из официально приобретенного ружья, внести изменения в закон "Об оружии", ужесточив требования к его получению и хранению, предложили депутаты Госдумы. В частности, парламентарии выступили с инициативой разрешить продажу оружия только лицам старше 21 года.