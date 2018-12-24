В России запустили спутниковый интернет для медицины

В России завершено создание системы широкополосного доступа в интернет с помощью спутника связи "Экспресс-АМ6", который работает в Ка-диапазоне, для объектов здравоохранения Пермского края. Об этом сообщили в ФГУП "Космическая связь", подведомственное Россвязи.

В рамках проекта, который стал еще одним шагом в реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", было установлено 88 комплексов спутниковой связи в составе спутниковой станции типа VSAT и WiFi роутеров на объектах здравоохранения в самых удаленных уголках Пермского края, где прокладка волоконно-оптических линий связи экономически неэффективна.

Благодаря использованию высокотехнологичного Ка-диапазона и ресурса "Экспресс-АМ6", обеспечена передача данных со скоростью 26/9 Мбит. Установка современных средств связи на объектах здравоохранения позволит создать инфотелекоммуникационную инфраструктуру для телемедицины, диагностики и лечения российских граждан.

Спутниковая система высокоскоростного доступа (ССВД) позволяет обеспечить доступ к сети интернет в тех местах нашей страны, где отсутствует или слабо развита традиционная наземная сетевая инфраструктура. Технические возможности ССВД позволяют предоставить услуги для 200 тысяч абонентов со средней скоростью доступа в интернет до 45 Мбит/с.

ССВД создавалась в два этапа. Весной 2015 года российские операторы впервые приступили к оказанию услуг спутникового ШПД в Ка-диапазоне через отечественные космические аппараты на Дальнем Востоке и в Сибири. С апреля 2016 года территория обслуживания спутниковой сети высокоскоростного доступа (ССВД) расширилась и охватила Центральный и Южно-Уральский регионы нашей страны.

Таким образом, сегодня сервис предоставляется через космические аппараты ГП КС "Экспресс-АМ6" (53° в.д.) и "Экспресс-АМ5" (140° в.д.). Общая протяженность зоны обслуживания в Ка-диапазоне составляет семь тысяч километров и охватывает регионы нашей страны от Калининграда до Камчатки.

Проект ССВД формирует новый рынок услуг в Ка-диапазоне частот, позволяющий удовлетворить постоянно растущий спрос физических лиц, коммерческих и государственных структур на доступные услуги спутникового интернета. Создание ССВД решает социальную задачу по ликвидации "цифрового неравенства" на стратегически важных для России территориях.