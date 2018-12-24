В Швеции началось строительство "Северного потока-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" стартовало в экономической зоне Швеции. В воскресенье судно Solitaire начало установку труб, привезенных в порт Карлсхамн, для укладки 510-километрового участка газопровода. К строительству привлечены 110 человек. Возможно, придется привлечь дополнительно еще 30 рабочих. Окончание работ запланировано на лето 2019 года.

"Северный поток - 2" - это магистральный газопровод из России в Германию длиной свыше 1200 километров, пролегающий через Балтийское море.

Накануне строительство газопровода "Северный поток-2" началось в Финляндии после того, как судно Audacia завершило трубоукладочные работы в водах Германии. Всего уложено около 370 километров газопровода.

Помимо Германии, Финляндии и Швеции, уже одобривших проект строительства, осталось получить согласие от Дании.