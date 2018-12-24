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24.12.2018 02:11
Рубрика: В мире

В США неизвестный на автомобиле протаранил здание церкви

В городе Колумбус (штат Огайо) неизвестный водитель на автомобиле врезался в стену церкви. Инцидент произошел в воскресенье. В момент происшествия в здании находились около ста человек.

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Машина протаранила стену насквозь. В результате пострадали шесть человек, которые были травмированы осколками витражей, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.

По словам местного священника, прихожане собрались на выступление хора по случаю наступающего Рождества. По данным очевидцев, когда автомобиль протаранил здание, стена "буквально взорвалась". Расследованием инцидента сейчас занимается полиция.

В мире США
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