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Рубрика: В мире

В США приостановка работы правительства может затянуться до января

Конгрессу США, возможно, не удастся в этом году урегулировать разногласия по поводу бюджета. Об этом заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни в интервью телеканалу Fox News.

Политик считает, что в ближайшие дни события будут развиваться не слишком быстро, поэтому не исключено, что приостановка работы федерального правительства продлится и после 28 декабря, до начала работы Конгресса нового созыва.

Фото: REUTERS
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Планируется, что переговоры по бюджету продолжатся в Вашингтоне 27 декабря, а Конгресс соберется в новом составе третьего января. Работа некоторых государственных учреждений приостановлена до одобрения бюджета, пишет "Интерфакс".

Напомним, разногласия при обсуждении бюджета возникли из-за требования президента США Дональда Трампа выделить пять миллиардов долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе. Ради сооружения стены Трамп готов даже к приостановке работы правительства. В воскресенье глава Белого дома в очередной раз заявил, что не видит альтернатив данному проекту, который призван обеспечить безопасность граждан США.

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