Из-за серьезных политических разногласий между президентом США Дональдом Трампом и двумя палатами американского конгресса по поводу принятия федерального бюджета на 2019 год, аккурат накануне Рождества, оказалась практически парализованной работа правительства Соединенных Штатов.

Стеной, в которую, с одной стороны, образно говоря, уперлись законодатели с Капитолийского холма, а с другой - Белый дом, оказалась самая натуральная стена. Речь идет о заградительном сооружении на границе с Мексикой, которое обещал построить Трамп с целью пресечения потока нелегальных мигрантов. Свои предвыборные обещания президент выполняет в первую очередь, что показали его решения о выходе из Парижского климатического соглашения и о разрыве иранской ядерной сделки, о которых он говорил избирателям во время предвыборной кампании в 2016 году. Трамп настаивал на том, чтобы конгрессмены выделили 5 миллиардов долларов на финансирование стены. При этом он поставил ультиматум, что не подпишет ни один из законов, в том числе о федеральном бюджете, если Капитолий откажет ему. Однако президента не поддержали не только демократы, в ноябре получившие большинство в палате представителей, но и даже его однопартийцы в сенате, где республиканцы еще имеют численное преимущество. Срок принятия документа истекал в пятницу вечером, однако конгрессмены упорно отказывались голосовать за финансирование стены.

Трамп просил конгрессменов выделить на возведение стены 5 миллиардов долларов

Сдержал свое обещание и Трамп, в результате чего была парализована работа оставшихся без денег ключевых американских ведомств. Речь, в частности, идет о госдепартаменте, министерстве юстиции, министерствах внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и ряде других ведомств, за исключением силовых структур, которым финансирование продолжится. Во временные отпуска без оплаты, совпавшие с праздничными днями, были отправлены около 400 тысяч человек - четверть американских госслужащих. Трамп пошел на компромисс, предложив выделить на стену 3 миллиарда долларов. Однако конгрессмены настаивают на сумме в 1,3 миллиарда. И ни центом больше. Хотя ранее были согласны дать 1,6 миллиарда. И то - "с целью улучшения системы пограничного наблюдения". "Даже если президент победит, наши границы не будут в безопасности", - уверен влиятельный сенатор из Теннесси Боб Коркер.

Испорченным оказался праздник и для простых американцев. Остановлена работа национальных парков, которые также остались без денег и автоматически закрылись для посещений. Временно прекращен доступ к всемирно известным туристическим объектам Соединенных Штатов: так, туристы, приезжающие в Нью-Йорк в праздничные дни, не смогут подняться на статую Свободы. Наконец, впервые с момента существования осталась без иллюминации главная американская елка, которая традиционно устанавливается возле президентского дворца в Вашингтоне. У обслуживающей ее госкомпании не оказалось средств на обновление и установку иллюминации. Все это крайне раздражает американцев, пишущих в соцсетях, что главному празднику может навредить не только "плохой Санта", но и политики, которые не могут перешагнуть сквозь собственные амбиции и выступили в его роли, испортив Рождество.

Работа ряда ведомств останется парализованной до 28 декабря, госслужащие продолжат получать зарплату в эти дни, уверяют в Белом доме, выражая надежду, что кризис разрешится уже к концу следующей недели. И это вызывает вопросы, ведь законодатели соберутся на свое первое заседание лишь 3 января и вряд ли пойдут на экстренный созыв в выходные дни.