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24.12.2018 19:50
Рубрика: Власть

Прорыв в другую лигу

Валентина Матвиенко рассказала о планах на весеннюю сессию
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)
Следующий год для российских парламентариев будет очень напряженным, поскольку начнется практическая работа по реализации национальных проектов. О том, какие законы предстоит принять в первом полугодии 2019 года, рассказала в понедельник журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В уходящем году удалось сделать не все, что было задумано, сказала она, отвечая на вопрос "РГ". "Считаю крайне важным принять в весеннюю сессию закон о детском питании", - заявила глава Совфеда. Сегодня ситуация в детских учреждениях неоднородная - в одних регионах не все школьники и детсадовцы обеспечены горячим питанием, а где-то хромает качество блюд и продуктов, "вызывает вопросы у родительской общественности и Рособрнадзора". "Закон поможет во многом изменить эту ситуацию. Будем делать все, чтобы в весеннюю сессию он был принят", - заявила Матвиенко.

Также впереди большая работа по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав человека. Это в первую очередь закон об уполномоченных по правам человека в регионах. В осеннюю сессию парламент принял аналогичный документ, унифицирующий порядок работы детских омбудсменов в субъектах РФ. "Так же важно обеспечить законодательную базу для уполномоченных по правам человека в региональном разрезе", - считает Матвиенко.

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В планах также - "нашумевший закон о клетках" в залах судебных заседаний. Этот законопроект был внесен в Госдуму осенью группой сенаторов и вызвал широкую полемику и возражения правоохранительных органов. "Безусловно, чтобы реализовать этот закон, нужны дополнительные организационные ресурсы и меры по обеспечению безопасности, по усилению конвойной службы, - отметила Матвиенко. - Но это вторая часть, а первая часть - надо сначала законом запретить использовать клетки, "аквариумы" и другие формы нарушения прав людей, которые еще не осуждены, а только подозреваются".

Глава Совфеда считает, что в случае принятия закона в весеннюю сессию надо дать МВД, судебным приставам и другим заинтересованным структурам год на подготовку к новым форматах работы. "Мы будем настойчиво этого добиваться", - заверила она.

Также Валентина Матвиенко высказалась за ограничение сроков содержания под стражей в ходе предварительного следствия. Длительные сроки содержания в СИЗО порой используются, чтобы "психологически давить, выбивать показания, совершать следственные действия", отметила глава Совфеда. "Это абсолютно неправильно, - считает она. - Если это не преступление века, достаточно полугода-года, чтобы завершить следствие".

Спикер напомнила, что сенаторы уже подготовили "законопроект о том, чтобы сократить максимальные сроки содержания под стражей в ходе следствия".

Матвиенко высказалась за срочное принятие закона о запрете клеток в судах

Еще один пласт законодательной работы - создание нормативно-правовой базы для развития цифровой экономики. "Мы создали специальный совет и будем настаивать, чтобы за I полугодие следующего года было принято максимум необходимых законов, которые будут способствовать развитию цифровизации экономики", - рассказала Матвиенко. Пока, по ее словам, формирование этой базы идет "ни шатко ни валко", несмотря на наличие госпрограммы и насущной потребности в законах. "Без развития IT-сферы, без цифровой экономики прорыва не будет, а президент поставил задачу - перейти в высшую лигу", - подчеркнула она.

Сенаторы также готовы включиться в работу по донастройке избирательного законодательства. Резкие изменения в этой сфере не нужны, уверена председатель верхней палаты, поскольку в целом система работает, что подтверждено и практикой, и экспертными оценками, в том числе зарубежными.

Отвечая на вопрос "РГ", Валентина Матвиенко заявила, что прошедший в этом году Единый день голосования показал, что доверие к выборам выросло, а административный ресурс утратил эффективность. "В Приморском крае были факты грубого нарушения избирательного законодательства. В другие времена как-то замяли бы, затерли, а сейчас - нет: и краевой избирком, и ЦИК заняли принципиальную позицию признать итоги выборов недействительными", - привела она пример. Это, по мнению главы Совфеда, свидетельствует об устойчивости российской избирательной системы.

Фото: РИА Новости
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Что же касается отдельных избирательных норм, то их можно обсуждать и корректировать. Например, дату Единого дня голосования. "Есть мысль посоветоваться с гражданами, когда они считают наиболее удобным день единого голосования, провести какие-то социологические опросы", - считает спикер. При этом она отметила, что трудно найти такой день, который бы всех устраивал: "всегда будут свои изъяны, учитывая количество временных поясов в нашей стране, климатических условий".

Валентина Матвиенко поделилась также планами на новогодние каникулы. Встречать 2019 год она будет в Санкт-Петербурге с сыном, невесткой и внучкой, причем охотно встанет у плиты и приготовит гуся. А потом собирается несколько дней отдохнуть в Кисловодске - поплавать в бассейне, погулять по терренкурам и почитать книги.

Весенняя сессия Совета Федерации стартует 16 января.

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