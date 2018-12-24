Археологи раскрыли тайну падения Великой Бактрийской стены

Российские и узбекские археологи обнаружили, что на северной границе древней Бактрии в III веке до нашей эры существовал аналог Великой Китайской стены - единая фортификационная система. Она защищала поселения земледельцев Амударьи от набегов кочевников.

С помощью беспилотников археологи установили: все ущелья от Дарбанта до Узундары и далее в древности были перекрыты каменными стенами, форпостами, башнями и крепостями, которые представляли собой единую систему оборонительной линии. Стены были протяженностью от 100 метров до трех километров длиной, и высотой 3,8 метра.

Крепость Узундара, расположенная на высоте 1700 метров между ущельем Узун-Дара и урочищем Кара-Камар, перегораживала горный проход в долину Шерабад-дарьи через гору Сусизтаг. Она состояла из филактериона и треугольной цитадели. Ее окружали мощные двойные стены с внутренней галереей шириной около девяти метров, и выносные стены, которые были укреплены 13 прямоугольными бастионами-башнями. За пределами Узандары находилась торговая площадь, куда местные жители привозили товары, необходимые воинам гарнизона.

По найденным монетам удалось точно определить время постройки крепости - примерно 95-90 годы III века до нашей эры. Крепость была обитаемой примерно 150 лет, и погибла при правлении Евкратида (171 - 166 годов до нашей эры) во время нашествия орд саков и юэджи. На месте боя найдено более 200 наконечников стрел, боевых дротиков и втоков.

"С востока находились бактрийские долины, которые гарнизон охранял от нашествия кочевников, и то, что с восточной стороны находится очаг столкновения, означает возможность прорыва в одном из соседних ущелий. Здесь, очевидно, было место штурма, и на нем остались наконечники стрел. Но в древности оружие ценилось достаточно высоко, и его никто никогда не бросал - собирали и наконечники, и тем более наконечники дротиков. То, что мы нашли такое большое количество наконечников, означает, что их некому было собирать. И возможно, это иллюстрирует как раз ситуацию гибели крепости", - отметила руководитель Бактрийской археологической экспедиции ИА РАН Нигора Двуреченская.

Справка "РГ"

Историки называют Бактрией плодородную равнину в Средней Азии, лежащую между отрогами Памира и горами Гиндукуша.

Сердцем Бактрии была река Амударья, на берегах которой издавна строились города, крепости и храмы.

В 329 - 327 годах Бактрию, бывшую в то время восточной частью Персидской империи, завоевал Александр Македонский. Вскоре после его смерти Бактрия вошла в состав царства Селевкидов. Однако уже в середине III в. до н.э. она отделилась и стала ядром нового образования - Греко-Бактрийского царства. Оно просуществовало примерно сто лет, а потом пало под напором кочевников с севера Ирана.