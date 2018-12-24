Володин: Парламенты РФ и Вьетнама обеспечат реализацию решений президентов

Парламенты России и Вьетнама обеспечат законодательную реализацию решений, принятых на высшем уровне. Об этом в понедельник заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

По словам спикера Госдумы, парламентам важно обеспечить поддержку проектам, договоренность о которых была достигнута руководством двух стран. Володин также отметил, что встречи на высшем уровне придают динамику отношениям России и Вьетнама, которые развиваются и, "что важно, имеют глубокие корни, историю".

По данным ТАСС, во время встречи стороны также отметили необходимость активизации культурного обмена и развития туризма. Нгуен Суан Фук выразил благодарность России за выделение почти тысячи стипендий вьетнамским студентам.

Напомним, делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным находится с официальным визитом в столице Вьетнама. В понедельник здесь проходят двусторонние встречи.