Новости

Якутский Дед Мороз рассказал о меркантильности современных детей 09:32
В Соликамске начали опознание тел погибших при пожаре на шахте 09:31
Как актриса из Минска стала чемпионкой мира по рукопашному бою 09:30
Аэропорт Пулково получил имя Федора Достоевского 09:29
Ан-24 повредил крыло при посадке в Иркутской области 09:16
В Приангарье изъяли более 100 тысяч литров поддельного алкоголя 09:05
Видео: водитель BMW выжил после сальто в воздухе в 2,5 оборота 09:05
На Кубани прокуратура проверит ЧП со сходом вагонов электрички 09:04
Володин: Парламенты РФ и Вьетнама обеспечат реализацию решений президентов 08:18
Под Туапсе из-за селя сошли с рельсов два вагона электрички 08:08
В США приостановка работы правительства может затянуться до января 07:47
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя 07:41
В Германии арестован предполагаемый сторонник террористов 06:59
В России быстрее всего растет объем кредитов наличными 06:37
В России запустили спутниковый интернет для медицины 06:34
В Приморье в провалившейся под лед машине погиб ребенок 06:27
Число погибших в результате цунами в Индонезии достигло 281 06:03
Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне 05:59
Жителей Камчатки предупредили о лавинной опасности 05:42
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160 05:15
В Хабаровском крае охотник на снегоходе провалился под лед 05:11
Ракету-носитель установили на стартовом комплексе Восточного 04:39
На электроподстанции в ЕАО произошел пожар 04:00
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан 03:58
Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом 03:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
24.12.2018 08:18
Рубрика: Власть

Володин: Парламенты РФ и Вьетнама обеспечат реализацию решений президентов

Парламенты России и Вьетнама обеспечат законодательную реализацию решений, принятых на высшем уровне. Об этом в понедельник заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Шойгу: Активизировался делегационный обмен между военными РФ и Вьетнама

По словам спикера Госдумы, парламентам важно обеспечить поддержку проектам, договоренность о которых была достигнута руководством двух стран. Володин также отметил, что встречи на высшем уровне придают динамику отношениям России и Вьетнама, которые развиваются и, "что важно, имеют глубокие корни, историю".

По данным ТАСС, во время встречи стороны также отметили необходимость активизации культурного обмена и развития туризма. Нгуен Суан Фук выразил благодарность России за выделение почти тысячи стипендий вьетнамским студентам.

Напомним, делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным находится с официальным визитом в столице Вьетнама. В понедельник здесь проходят  двусторонние встречи.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
CNN: Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан
Тереза Мэй в рождественском послании упомянула "российское вторжение"
Ракету-носитель установили на стартовом комплексе Восточного
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160