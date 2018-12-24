Жители одной испанской деревушки потребовали себе тюрьму

Жители местечка Сьете-Агуас требуют от центральных властей Испании закончить строительство тюрьмы, замороженное почти пять лет назад. Как пишет El Pais, в муниципалитете практически нет работы, поэтому люди уезжают в другие города. Появление пенитенциарного учреждения изменило бы ситуацию к лучшему.

По словам главы Сьете-Агуас Сантьяго Маса, сотни рабочих можно задействовать еще на стадии строительства. К тому же тюрьме понадобится обслуживающий персонал. А в муниципалитете можно было бы наладить прием родственников заключенных, которые бы приезжали в ним "в гости".

В настоящее время на месте, где планировалось возвести тюрьму, стоят лишь незаконченные бетонные конструкции. Десять лет назад в этом пенитенциарном центре предполагалось разместить почти 1200 заключенных (это больше, чем сейчас проживает в Сьете-Агуас). В строительство было вложено 14,5 миллиона евро из 89 запланированных. Однако местные жители испугались такого соседства и воспротивились созданию тюрьмы. В итоге в 2014 году проект был заморожен. С тех пор жителей в Сьете-Агуас стало меньше, и настроения переменились. Сегодня строительство центра поддерживают абсолютно все местные политические силы.

Однако теперь вопрос стоит иначе: нужна ли Испании еще одна тюрьма? За десять лет количество заключенных, отбывающих наказание в местных исправительных учреждениях, сократилось с 73 до 59 тысяч человек. Впрочем, представители тюремного профсоюза приветствуют инициативу жителей Сьете-Агуас.

По их мнению, это поможет разгрузить другие тюрьмы, где число преступников превышает официальную вместимость. В качестве запасного варианта рассматривается создание на этом месте психиатрической лечебницы для преступников.