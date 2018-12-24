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Рубрика: В мире

Звезду Трампа на Аллее славы в Голливуде измазали "кровью"

Звезда Трампа на Аллее славы в Голливуде пострадала от рук вандалов. В этот раз неизвестные измазали ее краской, имитирующей кровь. Удалось ли задержать злоумышленников, ТАСС не сообщает.

Фото: kinopoisk.ru
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В полиции Лос-Анджелеса отметили, что не собираются усиливать патрулирование в том месте, где находится знаменитая звезда.

"Там установлены камеры внешнего наблюдения. Они позволяют оперативно пресекать инциденты и опознавать личность вандалов", - подчеркнули в правоохранительных органах.

В июле этого года недовольный политикой Трампа Остин Клэй, используя кирку, разбил звезду президента США. В ноябре суд приговорил вандала к трем годам условного заключения. Кроме того, мужчина обязан возместить ущерб.

Нынешний глава Белого дома удостоился звезды 11 лет назад за популярное реалити-шоу "Ученик", в котором он выступал в качестве ведущего. Аллея славы находится на северо-востоке Лос-Анджелеса. Сейчас на Голливудском бульваре более 2,6 тыс. именных знаков.

В мире США Дональд Трамп
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