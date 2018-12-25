Аферисты собрали миллиард рублей на детские футбольные клубы

В столице полицейские задержали двоих аферистов, умудрившихся собрать с доверчивых граждан немалую сумму в 1 миллиард рублей. Родители заплатили прохиндеям за обучение своих детей футбольному мастерству. Причем детские футбольные клубы мошенники даже открыть не успели, получив деньги, как говорится, авансом.

Как сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из УВД по Восточному административному округу Москвы задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве двоих мужчин, одному из которых оказалось 33 года, второму 40 лет.

Мошенники, как выяснили полицейские, ранее открыли в Москве 4 детские спортшколы, но их деятельность оказалась нерентабельна. Тогда они решили пойти иным путем и стали заключать с клиентами договоры целевого займа с фиксированным доходом на открытие новых детских футбольных клубов. Попутно обещали устроить в эти клубы юных футболистов и вырастить из них настоящих звезд мирового футбола.

В то же время полученные от граждан по договорам деньги злоумышленники никак не отражали на расчетных счетах и бухгалтерском учете компании. "В 2018 году спортивные школы прекратили свою деятельность, а деньги гражданам возвращены не были. Потерпевшими от действий подозреваемых признаны более 700 человек", - отметила Ирина Волк.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об особо круном мошенничестве. Оба подозреваемых по решению суда заключены под стражу. Им грозит до 10 лет колонии.