Аферисты собрали миллиард рублей на детские футбольные клубы

Как сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из УВД по Восточному административному округу Москвы задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве двоих мужчин, одному из которых оказалось 33 года, второму 40 лет.
Мошенники, как выяснили полицейские, ранее открыли в Москве 4 детские спортшколы, но их деятельность оказалась нерентабельна. Тогда они решили пойти иным путем и стали заключать с клиентами договоры целевого займа с фиксированным доходом на открытие новых детских футбольных клубов. Попутно обещали устроить в эти клубы юных футболистов и вырастить из них настоящих звезд мирового футбола.
В то же время полученные от граждан по договорам деньги злоумышленники никак не отражали на расчетных счетах и бухгалтерском учете компании. "В 2018 году спортивные школы прекратили свою деятельность, а деньги гражданам возвращены не были. Потерпевшими от действий подозреваемых признаны более 700 человек", - отметила Ирина Волк.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об особо круном мошенничестве. Оба подозреваемых по решению суда заключены под стражу. Им грозит до 10 лет колонии.