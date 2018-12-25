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25.12.2018 15:54
Рубрика: Происшествия

Аферисты собрали миллиард рублей на детские футбольные клубы

Текст: Иван Петров
В столице полицейские задержали двоих аферистов, умудрившихся собрать с доверчивых граждан немалую сумму в 1 миллиард рублей. Родители заплатили прохиндеям за обучение своих детей футбольному мастерству. Причем детские футбольные клубы мошенники даже открыть не успели, получив деньги, как говорится, авансом.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из УВД по Восточному административному округу Москвы задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве двоих мужчин, одному из которых оказалось 33 года, второму 40 лет.

Фото: depositphotos.com
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Мошенники, как выяснили полицейские, ранее открыли в Москве 4 детские спортшколы, но их деятельность оказалась нерентабельна. Тогда они решили пойти иным путем и стали заключать с клиентами договоры целевого займа с фиксированным доходом на открытие новых детских футбольных клубов. Попутно обещали устроить в эти клубы юных футболистов и вырастить из них настоящих звезд мирового футбола.
В то же время полученные от граждан по договорам деньги злоумышленники никак не отражали на расчетных счетах и бухгалтерском учете компании. "В 2018 году спортивные школы прекратили свою деятельность, а деньги гражданам возвращены не были. Потерпевшими от действий подозреваемых признаны более 700 человек", - отметила Ирина Волк.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об особо круном мошенничестве. Оба подозреваемых по решению суда заключены под стражу. Им грозит до 10 лет колонии.

Происшествия Преступления Криминал
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