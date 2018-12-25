Автомобиль наехал на пешеходов в Ливерпуле

В британском городе Ливерпуль автомобиль наехал на толпу пешеходов, возвращавшихся с рождественской вечеринки. Инцидент произошел у местного ночного клуба на перекрестке улиц Слейтер и Болд-стрит.
В результате случившегося пострадали два человека, передает газета Daily Star. Задержан 19-летний водитель автомобиля.
Причины ДТП пока не называются.
#UK: Teenager arrested after car ploughs into crowds outside Liverpool nightclubhttps://t.co/S971SKDcsf pic.twitter.com/ELKUWlUJmf— Z9 (@Z9Network) 24 декабря 2018 г.