Автомобиль наехал на пешеходов в Ливерпуле

В британском городе Ливерпуль автомобиль наехал на толпу пешеходов, возвращавшихся с рождественской вечеринки. Инцидент произошел у местного ночного клуба на перекрестке улиц Слейтер и Болд-стрит.

В результате случившегося пострадали два человека, передает газета Daily Star. Задержан 19-летний водитель автомобиля.

Причины ДТП пока не называются.