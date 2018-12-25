Баскетболист казанского УНИКСа Пиеррия Хенри назван самым ценным игроком (MVP) первого группового этапа второго по значимости континентального клубного турнира - Еврокубка.

Команда из столицы Татарстана завершила выступление в группе "D" лидером, одержав девять побед и потерпев одно поражение. Уже 2 января будущего года казанцы стартуют на следующей стадии Топ-16.

25-летний американский защитник Пиеррия Хенри пришел в УНИКС в минувшее межсезонье из турецкого "Тофаша". В Еврокубке-2018/19 в среднем за матч выпускник университета Шарлотт набирает по 12,2 очка при отличной реализации дальних бросков - 45,2 процента. Также в среднем Хенри делает по 6,1 результативной передачи и совершает по 4,9 подбора.

Напомним, что в Топ-16 Еврокубка выступления продолжат все три российские команды. Помимо УНИКСа это краснодарский "Локомотив-Кубань" и "Зенит" из Санкт-Петербурга.