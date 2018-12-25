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Рубрика: Спорт

Антон отстрелялся

Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7754 (291)
Знаменитый биатлонист Антон Шипулин во вторник завил об уходе из большого спорта. Последним стартом в карьере олимпийского чемпиона Сочи станет "Рождественская гонка", которая состоится 29 декабря в немецком Гельзенкирхене.

Собственно, именно участие Шипулина в этом коммерческом старте было заявлено как тема для пресс-конференции Антона. Напомним, что три стартовых этапа Кубка мира этого сезона 31-летний спортсмен пропустил, но тренировался и готовился. Так что болельщики надеялись увидеть Шипулина в деле уже после новогодних праздников. Однако сам спортсмен решил иначе. И подробно объяснил журналистам причины своего ухода.

Фото: РИА Новости
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- Гонка в Германии будет последней в моей профессиональной карьере, - заявил Шипулин. - Причин тому несколько. Самая важная - в прошлом году нас не пригласили на Олимпийские игры. Мы были очень хорошо готовы, могли удачно выступить, но по ряду причин, которые не раз обговаривались, мы не поехали в Пхенчхан. Прошло время, мы определили себе цели и решили выступать дальше. Но из-за австрийской полиции, которая начала нас в чем-то подозревать, у меня опустились руки. Я очень переживал, было тяжело. Все время проводил в комнате, думал, расставлял приоритеты. И через 3-4 дня был уже уверен в том решении, которое принял по возвращении домой. Моя профессиональная карьера заканчивается.

По словам Шипулина, решение об уходе он до последнего скрывал даже от друзей - не хотел, чтобы информация раньше времени просочилась в прессу. А причин тому - целый комплекс. "Здоровье тоже не дает покоя, я за последние 3-4 месяца переболел несколькими заболеваниями. И это тоже повлияло", - подчеркнул спортсмен. Он частично признал появившуюся ранее информацию о проблемах с сердцем. Но уверенно сказал, что это не главное. Просто исчезли мотивация и желание продолжать.

- Я прекрасно понимаю, что с таким настроем, мотивацией, политической обстановкой в мировом спорте лучше уйти сейчас, чем занимать места далеко от пьедестала, - сказал Шипулин. - На протяжении полугода, пока я был дома, с семьей, восстанавливался, я ждал того момента, когда мне очень сильно захочется снова выступать. На сборы в Грецию взял своего друга Александра Легкова. Он великий мотиватор, мы вставали в 6 утра, чтобы до завтрака успеть сделать трехчасовую тренировку. Но нет такого желания, как после 2014 года, когда мы выходили на любую тренировку с горящими глазами. Тогда мы знали, что это даст нам результат, и мне это действительно было интересно. А сейчас нет. Спорт стал очень грязным. Если раньше была мечта и ты верил в чистые намерения людей, в то, что спорт и политика - разные вещи. Но мы видим, что это не так. Мы видим двойные стандарты, разное отношение к российским спортсменам и ко всем остальным. Не хочу унижаться, доказывать что-то всему миру.

Решение об уходе Шипулин скрывал до последнего даже от друзей - не хотел, чтобы информация об этом раньше времени просочилась в прессу

По словам Шипулина, он не боится того, что завершение карьеры сейчас, после визита австрийской полиции, будет воспринято другими биатлонистами как некое бегство от проблемы.

- Это не бегство. Я чистый спортсмен. Я не раз говорил с Мартеном Фуркадом, объяснял ему, какое давление идет на нас, - сказал Антон. - Бездоказательно бьют людей, не зная, в чем обвинить. Если есть доказательства, их можно рассматривать. Но когда приходит полиция и говорит, что ты подозреваешься каким-то человеком, который сидит в Америке, - это чистая провокация, причем подготовленная заранее. Я бегу от того, что мешает мне сосредоточиться на соревнованиях и получать удовольствие от спорта.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Чем Шипулин займется теперь, не знает даже он сам. Антон несколько раз подчеркнул, что хочет как можно больше времени проводить с семьей, а вот работа тренера его не привлекает. "Наездился достаточно много", - констатировал он. При этом Шипулин не исключает, что в ближайшее время примет участие в нескольких лыжных стартах, но уже в качестве любителя.

Интересно, что "Рождественская гонка" в Гельзенкирхене станет прощальной не только для российского чемпиона. На ней также выступят Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева. Звездная пара тоже уходит из большого спорта.

- Надеюсь финишировать в Германии с флагом, с большим отрывом, - улыбнулся Шипулин. - Но на самом деле мои кондиции сейчас неидеальные, поэтому сделать это будет тяжело. Это шоу-гонка, в которой постараюсь получить максимальное удовольствие. Там же будут прощаться со спортом Бьорндален, Домрачева. Для меня это честь - уйти вместе с такими великими людьми.

Спорт Биатлон
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