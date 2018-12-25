Вернуть на планету исчезнувшие виды животных - мечта многих ученых. Надежду дала знаменитая овечка Долли, которая впервые показала саму возможность клонирования. Энтузиасты сразу объявили проект "Восстановление мамонта" и начали работы. Первые проблески появились в 2008 году, когда группа российских генетиков во главе с Евгением Рогалевым смогла расшифровать ДНК митохондрий (электростанция клетки), взятой из шерсти мамонта. Увы, для клонирования этого оказалось мало, нужен полный неповрежденный геном животного. Его ученые безуспешно ищут вот уже почти десять лет.

Так, может, не надо заглядывать в историю так далеко? Восстановить более близкие к нам по времени виды? Этим и занялся американский ученый Бен Новак, он решил восстановить странствующего голубя. Последняя такая птица Марта, жившая в зоопарке, исчезла с лица Земли в 1914 году.

Эта птица многие тысячи лет доминировала в Северной Америке. Огромные стаи были одним из самых важных "инженеров-экологов". "Странствующий голубь - это самый важный вид для сохранения биоразнообразия лесов в восточной части Америки, - говорит ученый. - Сейчас они стремительно начали его терять".

Чтобы воскресить вымершие виды, недавно у науки появился очень эффективный инструмент - технология CRISPR. Она позволяет манипулировать генами, извлекая из генома одни гены и вставляя на их место другие. У Новака нет полной ДНК вымершей птицы, но есть фрагменты в ее чучелах. Так что восстановление из небытия, по плану ученого, должно пройти в несколько этапов. Он уже нашел претендента для таких манипуляций, кто должен постепенно превращаться в "странника". Это его ближайший родственник - голубь с полосатым хвостом. В его ДНК ученый намерен вставить имеющиеся гены странствующего голубя. А получив потомство, отобрать особей с нужными признаками и продолжить манипуляции. Так постепенно Новак надеется воскресить исчезнувший вид.

Исчезнувшая с лица Земли в 1914 году птица тысячи лет доминировала в Северной Америке, была одним из важных "инженеров-экологов", сохранявших биоразнообразие лесов

Оппоненты сразу заявили, что даже в случае успеха получился не "странник" в чистом виде, а его гибрид с голубем с полосатым хвостом. У него могут оказаться совсем иные "манеры", отличающиеся от обоих родителей. Неизвестно, как этот новичок впишется в окружающую среду. Может, он принесет экосистеме больше вреда, чем пользы. Но Новака эти сомнения не смущают, он твердо намерен продолжать свои эксперименты: "При большом числе поколений мы сможем получить любопытные искусственные виды с таким же ДНК, как у вымерших животных, - заявляет ученый.

Комментарий

Светлана Боринская, доктор биологических наук, Институт общей генетики РАН:

- Если ДНК развалилась на фрагменты, то из них полностью восстановить ДНК нельзя. Отсюда все проблемы с воскрешением умерших видов. Даже если это корова Стеллера, которая вымерла совсем недавно, ее ДНК фрагментированна, эти "кусочки" вряд ли можно использовать. Есть еще одна проблема: пока точность манипуляций с генами невысокая, и когда вы вводите в геном какие-то гены, то одновременно в нем могут появиться дополнительные ошибки. Вообще это во много раз сложнее, чем превратить автомобиль "Москвич", меняя в нем последовательно разные детали, в "Мерседес".