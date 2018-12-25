Так, может, не надо заглядывать в историю так далеко? Восстановить более близкие к нам по времени виды? Этим и занялся американский ученый Бен Новак, он решил восстановить странствующего голубя. Последняя такая птица Марта, жившая в зоопарке, исчезла с лица Земли в 1914 году.
Эта птица многие тысячи лет доминировала в Северной Америке. Огромные стаи были одним из самых важных "инженеров-экологов". "Странствующий голубь - это самый важный вид для сохранения биоразнообразия лесов в восточной части Америки, - говорит ученый. - Сейчас они стремительно начали его терять".
Чтобы воскресить вымершие виды, недавно у науки появился очень эффективный инструмент - технология CRISPR. Она позволяет манипулировать генами, извлекая из генома одни гены и вставляя на их место другие. У Новака нет полной ДНК вымершей птицы, но есть фрагменты в ее чучелах. Так что восстановление из небытия, по плану ученого, должно пройти в несколько этапов. Он уже нашел претендента для таких манипуляций, кто должен постепенно превращаться в "странника". Это его ближайший родственник - голубь с полосатым хвостом. В его ДНК ученый намерен вставить имеющиеся гены странствующего голубя. А получив потомство, отобрать особей с нужными признаками и продолжить манипуляции. Так постепенно Новак надеется воскресить исчезнувший вид.
Оппоненты сразу заявили, что даже в случае успеха получился не "странник" в чистом виде, а его гибрид с голубем с полосатым хвостом. У него могут оказаться совсем иные "манеры", отличающиеся от обоих родителей. Неизвестно, как этот новичок впишется в окружающую среду. Может, он принесет экосистеме больше вреда, чем пользы. Но Новака эти сомнения не смущают, он твердо намерен продолжать свои эксперименты: "При большом числе поколений мы сможем получить любопытные искусственные виды с таким же ДНК, как у вымерших животных, - заявляет ученый.
Светлана Боринская, доктор биологических наук, Институт общей генетики РАН:
- Если ДНК развалилась на фрагменты, то из них полностью восстановить ДНК нельзя. Отсюда все проблемы с воскрешением умерших видов. Даже если это корова Стеллера, которая вымерла совсем недавно, ее ДНК фрагментированна, эти "кусочки" вряд ли можно использовать. Есть еще одна проблема: пока точность манипуляций с генами невысокая, и когда вы вводите в геном какие-то гены, то одновременно в нем могут появиться дополнительные ошибки. Вообще это во много раз сложнее, чем превратить автомобиль "Москвич", меняя в нем последовательно разные детали, в "Мерседес".