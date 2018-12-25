Британские власти развернут по всей стране системы обнаружения дронов

Власти Великобритании намерены разместить по всей стране системы обнаружения беспилотных устройств, чтобы предотвратить инциденты, подобные случившимся в лондонском аэропорту Гатвик.

Об этом сообщил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес. По его словам, широкое распространение беспилотников и применение военных контрмер в гражданской среде означает, что простых решений борьбы с этим явлением быть не может. "Однако теперь мы можем развернуть системы обнаружения по всей Великобритании для борьбы с этой угрозой", - написал он в своем Twitter.

Министр также заявил о том, что преступники, парализовавшие работу аэропорта Гатвик должны понести серьезное наказание, пишет РИА Новости.

Напомним, работа аэропорта Гатвик 20 декабря приостанавливалась из-за беспилотников. По словам руководства воздушной гавани, эта была хорошо просчитанная акция, так как дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть взлетно-посадочную полосу.

Инцидент затронул интересы около 120 тысяч пассажиров, которые не смогли оказаться вовремя в пунктах назначения. Всего за 24 часа дроны появились в Гатвике не менее 50 раз. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два человека.