Церемония соединения дорог Северной и Южной Кореи пройдет 26 декабря

Завтра Южная и Северная Корея проведут церемонию соединения железных дорог двух стран. Мероприятие носит чисто символическое значение и не означает реального начала движения, но считается важным с политической точки зрения. В церемонии примут участие и представители России, включая заместителя министра транспорта, а также послов РФ в Пхеньяне и Сеуле.

Как сообщили сегодня в министерстве объединения Республики Корея, для проведения церемонии уже практически все готово. Из Южной Кореи в КНДР были доставлены необходимые материалы, оборудование и прочие вещи, которые будут задействованы в церемонии. Сама церемония состоится на территории Северной Кореи - на железнодорожной станции Пханмун в районе города Кэсон, что недалеко от межкорейской границы.

В Сеуле признают, что путь к этому событию был непростой. Дело не только в сложных межкорейских отношениях, которые стали налаживаться лишь в этом году, но и в противодействии других сторон. Так, южнокорейцам пришлось убеждать США и получать от них специальное согласие и разрешение на доставку в КНДР грузов, так как некоторые из них формально нарушают санкции ООН и США. Вашингтон в итоге согласился дать "добро", но подчеркнул, что никакого реального межкорейского сотрудничества без уступок КНДР по части отказа от ядерного оружия не будет.

Действительно, хотя церемония официально носит название "соединение железных дорог", но это по сути лишь пиар-акция. Никаких работ по соединению железных дорог Юга и Севера, а также по модернизации железнодорожного полотна КНДР начато не будет. Все это станет возможно лишь в случае смягчения международных санкций.

С другой стороны, даже если только и пиар-акция, но весьма важная, хотя бы в плане психологического сближения и примирения двух частей корейской нации. Лидеры Юга и Севера Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын договорились провести церемонию соединения железных дорога Республики Корея (РК) и КНДР до конца этого года и, судя по всему, выполнят обещание.

В церемонии примет участие примерно по 100 человек с обеих сторон. Будут и иностранцы, включая россиян, а также представителей КНР и Монголии, то есть тех стран, через которые, как ожидается, потом пойдут две основные ветки единой Транскорейской магистрали.

Как стало известно "Российской газете", на церемонии будет присутствовать делегация от министерства транспорта РФ во главе с заместителем министра Владимиром Токаревем, а также сотрудники посольства Российской Федерации в Сеуле и Пхеньяне, включая послов Андрея Кулика и Александра Мацегору.

Южнокорейские участники во главе с министром объединения Чо Мён Гюном и министром транспорт и земельных ресурсов Ким Хён Ми выедут все вместе на поезде из Сеула в 6-45 утра и, как ожидается, прибудут на северокорейскую станцию Пханмун к 9 часам. Среди членов делегации помимо чиновников, представителей различных политических партий, общественных организаций, есть люди, чья судьба напрямую связана с этой железной дорогой. Так, в список включен Син Чжан Чхоль. Он стал машинистом, который провел последний поезд между Югом и Севером Кореи, когда между двумя частями полуострова более шести десятилетий назад еще существовало железнодорожное сообщение. Кроме того, посетят Пханмун и пять членов разделенных семей с южнокорейской стороны, которые родились в северокорейском Кэсоне. Для них это уникальный шанс увидеть после долгой разлуки родные места.

Сама церемония стартует в 10 часов утра и продлится около часа. Затем южнокорейские участники проведут торжественный банкет в Кэсоне, но по некоторым причинам представители КНДР в застолье участвовать не будут.