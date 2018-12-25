Число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 429 человек, заявили представители местных властей, предупредившие об увеличении в ближайшие дни количества жертв природной стихии. Не менее 128 человек считаются пропавшими без вести - многих унесло в океан, в том числе десятки зрителей и членов группы Seventeen, выступавших на одном из пляжей.

В настоящее время зона поисковой операции расширена, сообщает Reuters. Во вторник индонезийские спасатели использовали беспилотники и служебных собак для поиска выживших на опустошенном западном побережье Явы, наиболее пострадавшем от цунами. Спасатели также задействовали тяжелую технику и специальные камеры для обнаружения и выкапывания тел из грязи и обломков вдоль 100-километрового участка западного побережья Явы. Официальные лица заявили, что область поиска будет расширена вглубь на юг острова. Спасательные работы затрудняются продолжающимися проливными дождями и плохой видимостью.

Более 1400 человек получили ранения. Во вторник днем более пяти тысячам жителей острова пришлось перебраться на возвышенность, так как власти сообщили о мощном приливе, который ожидается в среду.

Тем временем густые облака пепла продолжают извергаться из Анака Кракатау, вулканического острова, где в субботу во время прилива обрушился кратер.

Метеорологическое агентство Индонезии сообщило, что в море ушло около 64 гектаров, или 90 футбольных полей вулканического острова. Власти и эксперты предостерегают от риска новых смертоносных волн из-за вулканической активности и посоветовали жителям держаться подальше от береговой линии. "Поскольку в последние несколько месяцев Анак Кракатау активно извергается, нельзя исключать дополнительные цунами", - сказал профессор Герман Фриц из Технологического института Джорджии в США.

По оценке экспертов, большего числа жертв удалось бы избежать, однако в Индонезии не работает система предупреждения о цунами.