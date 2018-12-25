Дмитрий Медведев подписал документы по маркировке товаров

Механизм маркировки товаров будет задействован в отраслях, где высок риск незаконного оборота товаров, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства утвердил ряд документов, касающихся системы маркировки и прослеживаемости товаров. Сейчас соответствующий эксперимент проводится с лекарствами, табаком и обувью. "В дальнейшем он распространится на те отрасли, где риск незаконного оборота товаров достаточно высок", - подчеркнул премьер на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Работу планируется вести в рамках концепции создания и функционирования в России системы маркировки. Четыре подписанных документа, касаются маркировки непосредственно лекарственных средств. С 1 января 2020 года, напомнил председатель правительства, она становится обязательной. К этому моменту должна заработать действующая сейчас в экспериментальном порядке система автоматизированного мониторинга движения лекарств.

Утверждено непосредственно положение о системе мониторинга лекарств, а также отдельным постановлением установлены особенности ее внедрения. "В первую очередь внедряется система мониторинга лекарств, которая предназначена для лечения редких заболеваний. Просто в силу того, что это дорогостоящие лекарства, а с другой стороны, их не очень много", - рассказал Медведев. Сведения о них и обо всех операциях с ними должны будут вноситься в систему мониторинга с 1 октября 2019 года.

Еще одно постановление определяет порядок размещения общедоступной информации из системы мониторинга в интернете. Публикацией на специальном сайте займется оператор системы. Такие права закреплены за ООО "Оператор-ЦРПТ".