Минпромторг предлагает дать регионам право самим решать, обязательно ли размещать рынки в капитальных зданиях. Для городов-миллионников действующее с 2013 года требование по "капитальности" планируется сохранить, но предоставить возможность организовывать сезонную торговлю на улице, то есть возле здания рынка.

Такой законопроект о развитии рыночной торговли минпромторг внесет в правительство в январе, рассказал корреспонденту "Российской газеты" замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Инициатива минпромторга поможет фермерам и мелким производителям продавать свою продукцию на территории крупных рынков в теплый сезон. По существующим же сейчас нормам лоточная торговля на территории капитальных рынков запрещена.

Он считает, что рыночная форма торговли - это вовсе не пережиток прошлого. "Рынки очень востребованы населением, особенно в малых городах и южных регионах, где люди традиционно привыкли покупать продукты на развалах", - говорит Евтухов. К тому же рынки являются стимулом для снижения цен в сетевой торговле.

К сожалению, как напомнил Виктор Евтухов, в последние годы местные власти слишком увлеклись наведением порядка в рыночной торговле. Никто не спорит, что от "шанхаев" нужно было избавляться, но получилось уж слишком радикально. В результате в России осталось немногим более тысячи рынков. Это в пять-шесть меньше, чем десять лет назад.

После введения запрета на размещение рынков вне капитальных строений их количество сократилось в пять раз. Осталось немногим более тысячи рынков

Часть рынков закрылась, другая - сменила вывески на торговые комплексы, торговые ряды, галереи, так как с 2013 года действует запрет на размещение рынков вне капитальных строений. Большинство из работающих сейчас рынков универсальные, а около 250 - сельскохозяйственные, то есть наиболее востребованные у населения. Естественно, что для огромной страны это капля в море.

При этом замминистра напоминает, что основные правила и требования к организации розничного рынка должны быть едиными, но главное - справедливыми, не избыточными. Например, если предполагается торговля продуктами, то на рынке должна работать ветеринарная лаборатория. Покупатель должен знать, что покупает проверенный и качественный товар. "Но никаких дополнительных норм по защите прав потребителей санитарным, противопожарным и прочим требованиям для рынков прописывать не нужно - все необходимые требования уже установлены", - подчеркивает Виктор Евтухов.

Новые рынки, какими бы они ни были - универсальными, сельскохозяйственными, должны все-таки отвечать современным требованиям. Замминистра в качестве примера приводит реконструированные московские рынки, которые стали не только местом, куда люди ходят за свежими овощами, сыром, мясом, пряностями,но и еще модными площадками для встреч с друзьями и семейного отдыха.

В случае принятия законопроекта минпромторг рассчитывает, что в течение трех лет появится около двух тысяч новых рынков. Фермеры получат дополнительные возможности для сбыта своей продукции, а люди - еще один торговый формат.