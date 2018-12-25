Двое "желтых жилетов" приговорены к году тюрьмы во Франции

Французская судебная система оценила в один год тюрьмы действия двух участников акций протеста в городе Нанси (департамент Мёрт и Мозель, восток страны). Два "желтых жилета" обвиняются в нападении на полицейских, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Один фигурант, по данным полиции, когда бросался в стражей порядка металлическими болтами, другой метал стальные шарики в полицию с помощью рогатки.

В тот день в акциях протеста в Нанси приняли участие около тысячи человек и девять фигурантов были задержаны. Всего в ходе общенационального дня протестов в субботу французской полицией и жандармерией были задержаны 220 человек, из которых 81 помещены под стражу.