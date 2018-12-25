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Рубрика: В мире

Срок за пальбу из рогатки

Двух "желтых жилетов" приговорили к году тюрьмы
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Столичный выпуск №7754 (291)
Во французском городе Нанси на востоке страны двух "желтых жилетов" осудили на год тюремного заключения после того, как в минувшую субботу они поучаствовали в шестом по счету общенациональном дне протестных акций.

Надо полагать, этим неформалам ничего бы не было, как подавляющему большинству манифестантов, устроивших шествие в этом городе на востоке Франции, а таковых там было около тысячи.

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости
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Но оказавшиеся на скамье подсудимых двое молодых людей, 21 и 27 лет, отличились по-своему. Того, что постарше, полицейские задержали, когда он стал бросать в них увесистые металлические болты. Другой же стрелял в стражей порядка, несмотря на предупреждения, из рогатки стальными шариками.

Бурные события, которыми в течение более месяца была охвачена Франция, привели на скамью подсудимых многие десятки, если не сотни "желтых жилетов", а также радикалов всех мастей и парней с проблемных городских окраин. В Париже по этому случаю в суперсовременном Дворце правосудия в срочном порядке расширили штаты судей и их помощников. Повсюду была задействована убыстренная процедура рассмотрения дел.

Фото: cкриншот с www.youtube.com
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Так, к примеру, спустя двое суток после протестного дня, пришедшегося на 1 декабря, только в одном Марселе было осуждено 18 человек в возрасте от 21 до 52 лет. Причем одного из них отправили на два года в тюрьму за грабеж в магазине оргтехники, что в центре города. Остальные получили от трех до девяти месяцев. В Ле-Пюи-ан-Веле, а это центр Франции, манифестанты пытались взять штурмом префектуру полиции. Двоих из них арестовали за попытку поджога и отправили на три месяца за решетку. Еще несколько агрессивных парней ждут своей участи. И таких примеров можно привести массу.

Судя по всему, французские власти не намереваются миндальничать с теми "жилетами", которые склонны к насильственным действиям. Об этом перед Рождеством дал четко понять президент Эмманюэль Макрон, заявив, что правительство "примет жесткие меры по отношению к тем, кто устраивает погромы".

По его словам, "никакой гнев не оправдывает нападений на полицейских, жандармов, а также ущерба магазинам и государственным учреждениям".

В мире Европа Франция Забастовки во Франции
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