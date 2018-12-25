Дзюба назван лучшим футболистом 2018 года в России

В голосовании, которое по традиции проводит еженедельник "Футбол", приняли участие 277 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб. Каждый респондент мог выбрать трех сильнейших игроков за календарный год - россиян или легионеров, выступающих за отечественные клубы. При этом каждый из них должен был провести не менее десяти матчей за год. Среди голосовавших, к слову, были и журналисты "Российской газеты" - Николай Долгополов, Илья Зубко, Илья Соболев, Артур Нанян и Данила Жиляев.

На первое место Дзюбу поставили 161 человек, на второе - 58, третье - 15. Таким образом, Артем набрал 614 баллов и с громадным перевесом опередил партнеров по национальной команде - голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева (245 баллов) и защитника армейцев Марио Фернандеса (215).

Наверное, это справедливо, что награду получил Дзюба. В уходящем году он проявил себя как настоящий боец и показал характер, сумев переломить ситуацию в "Зените" и вернуться в сборную. Ключевым, как потом неоднократно признавался сам футболист, моментом стал для него переход в тульский "Арсенал" на правах аренды в прошлом сезоне. Забив шесть мячей в десяти встречах Премьер-лиги, Артем впервые с лета 2017 года был вызван в национальную команду. И провел лучший, по крайней мере на данный момент, турнир в составе сборной.

На домашнем чемпионате мира Дзюба был одним из лидеров нашей команды. Хотя начинал он запасным. Но, выйдя на замену в дебютном матче ЧМ с Саудовской Аравией вместо Федора Смолова, Артем забил мяч и с тех пор стал неизменным футболистом стартового состава. Всего на турнире он отличился трижды, уступив по этому показателю лишь Денису Черышеву (четыре гола). А чуть позже Дзюба получил капитанскую повязку сборной.

Что касается "Зенита", то при новом главном тренере Сергее Семаке Артем вернулся в обойму. Не сказать, что в нынешнем сезоне статистика Артема впечатляет (5 мячей в 16 играх Премьер-лиги), но при этом он забивает в очень важных встречах. Как, к примеру, в матче с "Локомотивом" (5:3), "Краснодаром" (2:1). Ну а самый яркий поединок Дзюба провел в квалификации Лиги Европы, когда питерцы разгромили дома минское "Динамо" со счетом 8:1, а нападающий оформил хет-трик.