Экономисты спрогнозировали падение нефти Brent до 28 долларов

За последние три месяца нефть марки Brent подешевела на 41 процент (50,73 доллара за баррель), WTI - на 44 процента (42,70 доллара за баррель).

"Чтобы понять, на сколько это падение затяжное, надо разобраться с причинами, - рассказывает Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст". - Торговая война между США и Китаем, не смотря на временное перемирие - все равно продолжается. ФРС США уже повысила ставку, и беспокойства о замедлении мировой экономики только усилились, и это видно уже сейчас - спрос на энергоресурсы снижается. А еще под занавес 2018 года правительство США не поделило бюджет, что еще больше навело ужас на рынки. Не смотря на договоренность о снижении добычи нефти ОПЕК+, предложений все равно много на рынке. Это может оказаться основным фактором для дальнейшего снижения нефти".

В связи с этим, мы не ждем глобального повышения цен на нефть в первой половине 2019 года. Вероятность того, что хотя бы одна проблема решится быстро - крайне мала. Для того, чтобы мы увидели уверенный рост котировок на "черное золото" - должна уйти неопределенность по нескольким пунктам, описанных выше.

"В ближайшее время падение может притормозить в скорости, и мы увидим первую остановку около отметок 45 долларов и 33 доллара за Brent и WTI соответственно. Но это будет всего лишь остановка, дальнейшее падение продолжится. Поэтому ожидается спад до минимумов 2016 года. Имеются ввиду уровни 28 долларов за Brent и 25 долларов за WTI", прогнозирует Катя Френкель.