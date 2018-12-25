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Рубрика: В мире

Эксперт ООН призвал США расследовать смерть ребенка на границе

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell
Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

Власти США должны провести тщательное и независимое расследование смерти семилетней девочки-мигрантки из Гватемалы на американо-мексиканской границе. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросу о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес.

Он подчеркнул, что родственники Жаклин Амеи Каал должны получить доступ к правосудию и быть обеспеченными юридическим представителем в суде на языке, который они хорошо понимают. Эксперт вновь выразил готовность посетить США с официальным визитом, чтобы оценить происходящее, несмотря на то, что на два своих предыдущих запроса ответа от американских властей так и не получил.

Фото: REUTERS/EDGARD GARRIDO
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В своем заявлении Моралес также призвал США прекратить практику лишения детей свободы на основе их миграционного статуса, а также заняться недостатками миграционной системы, чтобы предотвратить подобные ситуации. Спецдокладчик подчеркнул, что ограничение свободы детей-мигрантов является нарушением международного законодательства и дополнительно травмирует психику ребенка, пишет РИА Новости.

Напомним, девочка из Гватемалы умерла на территории США, в центре для мигрантов, куда попала после того, как незаконно пересекла со своим отцом границу. Через восемь часов после задержания у ребенка начались судороги. Медики выяснили, что девочка не ела и не пила несколько дней. Ребенок был доставлен в больницу, где скончался.

Правозащитники заявили, что девочка умерла от септического шока, высокой температуры и обезвоживания. Этот инцидент вызвал широкий общенациональный резонанс.

США будут отправлять нелегальных мигрантов в Мексику
В мире США Международные организации ООН
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