Как всегда в конце декабря Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) называет лучших спортсменов, тренера и команду уходящего года, определенных в результате традиционного опроса спортивных репортеров.
Лауреатами "Серебряной лани" стали: Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Павел Дацюк (хоккей), Артем Дзюба (футбол),Алина Загитова (фигурное катание), Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Екатерина Румянцева (паралимпиец - лыжи, биатлон), Абдулрашид Сайдулаев (вольная борьба), Дарья Шмелева (велоспорт).
Лучший тренер - Станислав Черчесов.
Лучшая команда - сборная России по футболу.
"Серебряные лани" будут вручены победителям в Олимпийском комитете России в феврале.
Всех - с Новым годом!
Федерация спортивных журналистов России