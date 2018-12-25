Новости

Трансфер Головина назван одним из худших переходов лета во Франции 10:23
Названа возможная причина обрушения сопки в Хабаровском крае 10:09
Рудник в Соликамске возобновил работу после пожара с девятью погибшими 10:08
Загадочная модель Lada: стала известна дата выхода 10:06
В Крыму названа дата запуска движения по трассе "Таврида" 10:03
Лукашенко направился в Москву на переговоры с Путиным 10:01
Набиуллина назвала целью ЦБ сделать выгодными сбережения в рублях 10:01
Все истребители США собрали в одном видео 10:01
Возле магазина в Подмосковье нашли трупы мужчины и женщины 09:34
Два истребителя Су-34 пополнили авиаполк на Южном Урале 09:28
Социологи "оцифровали" наше отношение к актуальным темам союзной интеграции 09:25
На Урале медведь задрал мужчину на территории закрытого атомграда 09:25
В США оценили модернизацию "смертоносного" Ми-28 09:22
Курский авиаполк укомплектован новейшими истребителями 09:20
Американец установил на Smart ForTwo реактивный двигатель 09:20
В Башкирии двое детей погибли при пожаре в жилом доме 09:14
Спутник выявил аномалию в районе обрушения хабаровской сопки 08:42
На Кубани шесть человек погибли в лобовом ДТП 08:40
Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации 08:30
Новейший корвет "Громкий" вошел в состав ТОФ 07:48
В Кабуле жертвами атаки на правительственный комплекс стали 43 человека 07:32
На Камчатке следователи проверят данные об издевательствах над детьми 06:52
Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Хабаровском крае 06:46
СМИ США сообщили о "шокирующем" оттоке населения из Нью-Йорка 06:17
Трамп принял приглашение Эрдогана посетить Турцию 06:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
25.12.2018 09:00
Рубрика: Спорт

"Серебряные лани" добежали до лауреатов

Текст: Николай Долгополов
Как всегда в конце декабря Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) называет лучших спортсменов, тренера и команду уходящего года, определенных в результате традиционного опроса спортивных репортеров.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Лауреатами "Серебряной лани" стали: Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Павел Дацюк (хоккей), Артем Дзюба (футбол),Алина Загитова (фигурное катание), Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Екатерина Румянцева (паралимпиец - лыжи, биатлон), Абдулрашид Сайдулаев (вольная борьба), Дарья Шмелева (велоспорт).

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Болельщики выбрали лучших спортсменов года

Лучший тренер - Станислав Черчесов.

Лучшая команда - сборная России по футболу.

"Серебряные лани" будут вручены победителям в Олимпийском комитете России в феврале.

Всех - с Новым годом!

Федерация спортивных журналистов России

Спорт Спортивная жизнь Спортсмены
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации
В Крыму названа дата запуска движения по трассе "Таврида"
Новак: РФ гарантирует поставки газа в Европу при любых обстоятельствах
Депутат Рады Мосийчук снова подрался в прямом эфире
Январские пенсии начнут выплачивать с 28 декабря