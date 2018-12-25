Группа физиков под руководством Михаила Еремеца из германского Института химии Макса Планка установила новый рекорд в области высокотемпературной сверхпроводимости. Они утверждают, что созданный ими материал начинает проводить электрический ток без сопротивления уже при температуре -23 градуса Цельсия.

Напомним, что сверхпроводимость, движение электрического тока без какого-либо сопротивления - одна из самых заманчивых задач науки. Ее решение сулит огромную экономию энергии, в частности, при ее транспортировке по линиям электропередачи. Но феномен капризен, начинает "работать" только при экстремально низких температурах. Изначально сверхпроводимость была обнаружена практически при абсолютном нуле (-273 С). С тех пор ученые перепробовали разные сочетания почти всех элементов таблицы Менделеева в попытке снизить этот порог. Время от времени различные группы ученых сообщают об достигнутых ими успехах, но, как правило, созданные материалы не проходят испытания на повторяемость и воспроизводимость их свойств.

Предыдущий рекорд Михаила Еремеца - 70 градусов Цельсия был установлен в 2014 году. И вот скачок сразу на 50 градусов. Эффект получен на гидриде лантана при очень высоком давлении около 170 ГПа.

Итак, сама возможность получить сверхпроводимость при комнатной температуре показана. Теперь все дальнейшие опыты будут направлены на снижение давления. Ученые надеются в конце концов получить заветный материал при комнатной температуре и при нормальном атмосферном давлении. Кстати, в работах российского ученого Артема Оганова показано, что в гидридах тория сверхпроводимость будет наступать при давлении в миллион атмосфер и температуре -83 C, а у гидрида актиния температура сверхпроводимости при таком давлении составляет вообще - 43 С.