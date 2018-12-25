Нападающий сборной и питерского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком 2018 года в России по результатам традиционного опроса еженедельника "Футбол".

Сильнейший футболист страны определяется изданием с 1964 года. Каждый респондент называет тройку лучших, на его взгляд, игроков в порядке значимости. За первое место начисляется три очка, за второе - два, за третье - одно.

Сейчас свои анкеты заполнили 277 журналистов ведущих СМИ и клубных пресс-служб. Дзюба набрал 614 очков (161 первое место, 58 вторых и 15 третьих). Далее в итоговой табели о рангах идет голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, осенью объявивший о завершении карьеры в сборной - 245. На третьей позиции одноклубник Акинфеева Марио Фернандес (215), который также в составе россиян играл на чемпионате мира-2018.