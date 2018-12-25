Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации

Если пациент пройдет в поликлинике диспансеризацию или профосмотр, то его в обязательном порядке поставят на учет в медучреждении, чтобы следить за его здоровьем. О планах ввести новую норму накануне сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В рамках программы государственных гарантий и соответствующего письма, которое, я надеюсь, министерство здравоохранения уже направило в регионы, предполагается, что диспансеризация и профосмотры не будут просто заканчиваться ничем. Теперь это должно заканчиваться в обязательном порядке постановкой на учет и дальнейшим ведением больного, чего в принципе раньше не делалось", - приводит слова Голиковой ТАСС.

Проекта этого нововведения еще нет, как будет работать подобная норма, Голикова не знает. Она лишь пообещала, что за Фондом обязательного медстрахования "здесь будет контроль", и добавила, что для взрослого населения могут ввести возможность пройти скрининг. Речь о горизонте за 2020 годом и пока этот проект тоже не сформулирован, уточнила вице-премьер.