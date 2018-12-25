Как надоели нам все эти прогнозы! Процент в одну сторону, рост - в другую, а что будет на самом деле - в третью. Каждый год машина российской экономики идет не так, как ожидалось - то медленнее, чем хочется, то вдруг быстрее, потому что на нее накатит ласковая нефть, то встанет, а потом как покатит вниз под гору! А мы - в ней.

Так что готовит нам грядущий год? Экономике не так сладко, как хотелось бы. Российская модель роста основана исключительно на бюджете. На его преференциях, софинансировании, компенсациях, возмещениях и тысяче других способов получить от государства что-то. Плюс крупные национальные проекты. Но разве бюджет может выдержать и "оборонку", и резервирование (бюджетное правило), и социалку, и еще рост? Он же - не резиновый. Тем более что полностью зависит от того, что за кордоном. Есть высокие цены на нефть и другое сырье - есть доходы, есть бюджет, есть медовая сладость. Нет этого - дефицит, кашель, покряхтыванье. А к этому - холодный кредит, ростовщический процент по ссудам, избыточное налоговое и регулятивное бремя, слишком "крепкий" рубль. Всё это настраивает экономику на торможение, на резервирование. Стоп машина!

Быстрый рост всей экономики не может быть достигнут только за счет "островков благополучия" - перечня избранных проектов, отраслей и регионов, где бюджетом созданы благоприятные условия. Чтобы рост был стабилен, хотя бы 3,5 - 4 процента из года в год, он должен быть повсеместным, за счет массы источников. Страны - "азиатские тигры", послевоенная Европа хорошо показывают это.

Может быть, заграница нам поможет? О нет, там - не мед. Санкции, ограничения на доступ к международным рынкам капитала. Накопленный вывоз капиталов из России превышает на 300 миллиардов долларов запас инвестиций, полученных нами из-за рубежа. Эти деньги изъяты из России. Еще десять лет назад картина была обратной. Это мир получает от нас инвестиции, а не наоборот.

Что еще? В Евросоюзе и США ярко выражено желание снизить сырьевую зависимость от России. США уверенно становится экспортером нефти, что изменит всю раскладку сил и цены на мировом рынке топлива. Впереди - шоки, идущие из глобальных финансов. Поворот на восток? Там все рады поставлять готовое и извлекать что-то из наших недр, но всё становится гораздо сложнее, когда речь идет о длинных инвестициях, о том, чтобы вкладываться в локализацию производства в России.

Нам очень нужна уверенность в том, что можно строить дома, земли и накопления на 2-3 поколения вперед

Как же расти? Как модернизироваться? А слова все катятся. Один сказал - три процента роста, но когда-нибудь потом. Лет через пять или семь. Другая - нет, поближе, хотя при другом сценарии - попозже. Кто вспомнит эти слова в 2020-х? МВФ обещает в 2019 году 3,6 процента роста мирового ВВП, а для нас - 1,7 процента. Это 153-е место в мире по росту. В 2018 году - 166-е. Нам это нужно? Вся Восточная Европа и Центральная Азия будут расти в 2019 году со скоростью экономик в 2,5 - 5 процентов в год.

Чем же еще оживить российское хозяйство? Демография? Когда население сокращается и стареет - всегда грозит стагнация. Посмотрите на Японию, на тихоходный Евросоюз. Только рост населения в России, жизнь кипящая, миллионы семей, прирастающих благополучием, могут удержать в сохранности дарованную им, самую большую в мире землю обетованную. Сладкую пашней, лесами, дарами недр. И пусть только кто-нибудь посмеет сказать: "Зачем плодить бездельников, когда и тем, кто есть, не хватает рабочих мест?"

С демографией у нас - не очень. Кто-то вспомнит о демографических волнах, о "втором переходе" в падении рождаемости. Другой помянет проклятые 1990-е годы. Сегодня рожают они - из 1990-х, а их гораздо меньше. Плюс кризис 2014 - 2016 годов, риски, неуверенность в будущем. Но ясно одно - мы опять вошли в минусы.

В 1950 году послевоенный бэби-бум, 17 новых душ на каждую тысячу человек. Школы были забиты. В 1990 го-ду - уже только два младенца на тысячу. В начале 2000-х годов началось то, что бесстрастно называется "естественная убыль". Каждый год мы теряли шесть человек из тысячи. В 2013 - 2015 годах - снова плюсы. Пусть только по одному новорожденному на пять тысяч человек, но все-таки. А в последние годы - чистая потеря населения каждый год. В 2017 году население России уменьшилось на 136 тысяч человек, снова один на тысячу.

Что же делать, куда деваться? Так говорят в российских деревнях, когда силы - не преодолимы. Но так ли это? Нам очень нужны оптимизм, уверенность в том, что можно строить семейное имущество - дома, земли, накопления на 2-3 поколения вперед. Спокойствие, нормальность. Ведь есть же развитые страны, в которых рождаемость выше, чем у нас.

Заграница нам поможет? О нет, там - не мед. Санкции, ограничения на доступ к рынкам капитала

В России коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) - 1,6, в Чехии - 1,7, в Дании, США, Великобритании, Ирландии - 1,8, в холодных Исландии и Швеции, где кровь никогда не разогреется - 1,8, во Франции - 1,9. Это всё развитые страны, с продолжительностью жизни от 79 лет и выше. И, наконец, в Израиле - 3,1! Плодитесь и размножайтесь! Традиции, патриотизм, религия, высокий уровень жизни - все работает на рост (Population Reference Bureau).

В сотый раз хочется сказать - давайте обсуждать, может быть, даже кричать о главном. Как быть дальше? Как обогащать население? Как придать экономике резвость и молодость не только в сырье? Как сделать так, чтобы семьи стали полноводными? И как не сокращаться в населении? Или будем ждать чуда - нефти по 100 долларов, и тогда заживем? Этого чуда может и не быть. Добыча нефти в США, крупнейшего потребителя топлива в мире, только за семь последних лет выросла в 2 раза. Дождемся, когда США взломают рынок нефти и опустят цены "ниже плинтуса".