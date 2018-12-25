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25.12.2018 20:13
Рубрика: Власть

Приоритеты на 2019 год

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск №7754 (291)
До Нового, 2019 года осталось совсем немного времени.

Одна из важнейших задач, стоящих перед депутатами Государственной Думы в наступающем году, - это осуществление парламентского контроля за реализацией национальных проектов, созданных на основе майского указа президента. Комитеты Госдумы будут в постоянном режиме следить за эффективностью расходования бюджетных средств: каждый по своему профилю.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Особое внимание будет уделяться развитию сельских территорий. Планируется разработать отдельную государственную программу, в которой должно быть предусмотрено выделение средств на строительство новых и ремонт имеющихся сельских школ, домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов, дорог и так далее. Также необходимо оказать содействие крестьянам и фермерам в строительстве жилья на обрабатываемой земле и обеспечить им возможность выхода на крупные рынки сбыта, создав для этого простую патентную систему налогообложения.

Кроме того, в весеннюю сессию Госдумы мы продолжим заниматься решением экологических проблем. Сегодня в России сложилась сложная ситуация с особо опасными отходами. Речь идет об аккумуляторах, люминесцентных лампах, градусниках и так далее.

Согласно действующему законодательству, их нельзя отвозить на мусорные полигоны. Собственники опасных отходов обязаны обезвреживать их или утилизировать в специально отведенных местах. Однако зачастую этого не происходит. Чтобы сэкономить и не платить за утилизацию или обезвреживание, их сбрасывают в водоемы, в овраги или оставляют в лесах. Нужно создать систему учета таких отходов и усовершенствовать механизм обращения с ними.

Еще одна важная тема, которой мы будем заниматься в следующем году, - это улучшение лекарственного обеспечения граждан нашей страны. Необходимо скорректировать закон об обращении лекарственных средств таким образом, чтобы упростить регистрацию и доступ на отечественный рынок новых препаратов. Помимо этого, надо отрегулировать на законодательном уровне взаимоотношения между аптечными сетями и российскими производителями лекарств. Также мы рассмотрим поправки в закон об основах охраны здоровья граждан, которые облегчат тяжелобольным людям получение обезболивающих препаратов и повысят качество оказания паллиативной помощи, в том числе на дому.

В январе мы намерены заслушать представителей Пенсионного фонда по поводу создания банка данных о лицах предпенсионного возраста, их правах и возможностях.

Фото: РИА Новости
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Эта информация чрезвычайно важна для предотвращения конфликтных ситуаций между работниками и работодателями. Дело в том, что в одних законах под предпенсионным возрастом понимается 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а в других - это пять лет до выхода на пенсию, то есть отдельные категории граждан значительно раньше приобретают некоторые права: например, уже с 45 или с 50 лет могут ежегодно проходить диспансеризацию в течение двух дней за счет работодателя.

Но не все работодатели знают о наличии у своих работников тех или иных прав. Благодаря новому банку данных и сами граждане смогут легко выяснить, когда и что им полагается, и работодатели своевременно получат соответствующую информацию.

Также Госдума должна окончательно устранить все законодательные лазейки, из-за которых появляются обманутые дольщики. Многое в этом направлении уже сделано, сейчас профильный комитет нижней палаты парламента готовит дополнительные изменения в законодательство.

Одним словом, нам предстоит серьезная работа. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю всем нам успехов в 2019 году!

Власть Позиция Законодательная власть Госдума Колонка Андрея Исаева
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