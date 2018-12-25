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Jaguar Land Rover анонсирует цены на новый Range Rover Evoque

Компания Jaguar Land Rover Россия анонсирует цены на новый Range Rover Evoque, мировая премьера которого состоялась в ноябре в Лондоне. Стартовая стоимость модели составляет 2 929 000 рублей.

Автомобиль появится в продаже в официальных дилерских центрах компании в апреле 2019. Оформить предзаказ на компактный внедорожник у официальных дилеров Jaguar Land Rover на территории России, Армении, Беларуси и Казахстана можно с 3 января 2019. Список доступных автомобилей будет представлен в разделе "Автомобили в наличии" на официальном портале www.landrover.ru с 1 января 2019.

Рекомендованные розничные цены с НДС на новый Range Rover Evoque в рублях:

Range Rover Evoque
 Комплектация Standard  от 2 929 000
 Комплектация S  от 3 337 000
 Комплектация SE  от 3 746 000
 Комплектация R-Dynamic S  от 3 471 000
 Комплектация R-Dynamic SE  от 3 881 000
 Комплектация R-Dynamic HSE  от 4 318 000
 Комплектация First Edition  от 4 637 000

 

Уже в базовой комплектации нового Range Rover Evoque стоимостью 2 929 000 рублей представлен широкий ряд опций. Пакет холодного климата с предпусковым подогревом двигателя, подогревом сидений, руля, лобового стекла и зеркал заднего вида обеспечит максимальный комфорт водителя и пассажиров в зимний сезон. Функция InControl Remote позволяет дистанционно закрыть и открыть автомобиль, определить его местоположение, задать необходимую температуру в салоне перед отправлением и отследить маршрут со смартфона, планшета или смарт-часов.

Также на Range Rover Evoque по умолчанию доступны мультимедийная система Touch Pro с сенсорным 10-дюймовым экраном, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, рулевое колесо с отделкой кожей, светодиодные головные фары. Широкий диапазон систем активной безопасности и помощи водителю включает функцию предупреждения о выезде за пределы полосы движения, удержания полосы движения, контроля степени усталости водителя и систему автономного экстренного торможения. Помимо этого,  уже базовая версия модели гарантирует широкие возможности на дороге благодаря системе полного привода с функцией Terrain Response 2, которая автоматически распознает тип поверхности и дорожные условия, активизируя соответствующие настройки автомобиля.

С момента старта продаж нового Range Rover Evoque клиентам будет доступна возможность приобрести новый премиальный SUV1 по программе Trade in2. При сдаче автомобиля Jaguar или Land Rover размер поддержки составит 200 000 рублей (включая НДС), а в случае сдачи автомобилей других брендов - 100 000 рублей (включая НДС).

1 - внедорожник

2 - торговля

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