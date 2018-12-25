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25.12.2018 17:01
Рубрика: Экономика

Ударились в спорт

Какие товары интересуют россиян перед Новым годом
Текст: Екатерина Ясакова
С начала декабря интерес покупателей к интернет-товарам в категории "Спорт и отдых" вырос на 113 процентов по сравнению с этим же периодом ноября. Об этом свидетельствует аналитика сервисов Яндекс.Касса и Яндекс.Маркет о переходах на сайты магазинов с 1 по 20 декабря 2018 года и за такой же период предыдущего месяца.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Количество платежей за спортивные товары выросло на 19 процентов, средний чек составил 5675 рублей. Покупателей особенно привлекали роликовые коньки. Также активно продавались беговые лыжи, коньки, снаряжение для сноуборда. Среди спортивных товаров для детей самыми популярными стали санки. На треть вырос интерес россиян к моноколесам и гироскутерам.

Следующей популярной категорией стала бытовая техника. За первые 20 дней декабря было оплачено на 62 процента больше таких покупок, чем за такой же период в предыдущем месяце. Интерес к технике для красоты вырос на 41 процент, к кофеваркам, электрочайникам, микроволновым печам, блендерам, мультиваркам, мясорубкам и другой мелкой технике для кухни - на 22 процента.

Фото: depositphotos.com
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В стране определенно растет популярность самодеятельности, поскольку в два раза чаще покупатели стали интересоваться сценическим и аудиооборудованием. Во многом это связано с проведением многочисленных праздничных мероприятий: утренников и корпоративов.

На 27 процентов в декабре по сравнению с аналогичным периодом ноября выросло число платежей за детские товары. Интерес покупателей к товарам для детского спорта вырос на 122 процента, к детской одежде - на 48 процентов, к игрушкам - на 77 процентов.

Специалисты напоминают родителям не забывать проверять детскую продукцию из Китая на предмет безопасности. В случае с трансграничной торговлей зарубежным продавцам не предъявляются единые установленные регламенты, а значит, на волне предновогоднего ажиотажа на российском рынке может заметно повыситься количество вредной продукции.

Не помешают меры предосторожности и при заказе еды через интернет. В преддверии Нового года покупатели стали активнее покупать в интернете продукты питания. По данным сервисов Яндекс.Касса и Яндекс.Маркет, число платежей увеличилось на 12 процентов по сравнению с этим же периодом ноября. Особенно живо продаются морепродукты и икра. Данные аналитики сервиса Rate&Goods, российского сообщества покупателей, свидетельствуют о том, что в декабре помимо рыбы, икры и морепродуктов покупателей особенно интересуют сладости: торты, конфеты и шоколад. А еще произошел неожиданный взлет интереса покупателей к молоку - до 19,6 процента. На 30 процентов выросло число платежей в магазинах косметики.

Экономика Товары и цены
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