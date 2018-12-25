Мода на рейтинги и хит-парады не обошла и науку. Многие журналы и агентства назвали лучшие работы 2018 года. Сразу надо отметить одну особенность. Последние годы явным фаворитом был космос, а точнее, открытие гравитационных волн, зафиксированных при слиянии двух "черных дыр". За что была вручена Нобелевская премия. Сейчас исследования космоса оказались в аутсайдерах рейтинга, на первое место вышла генетика, что, впрочем, вполне ожидаемо.

Новые технологии позволят фиксировать, как клетка превращается в тот или иной орган, а в итоге и во взрослый организм. Фото: depositphotos.com

Как известно, всеми процессами в организме управляет геном. Заложенная в него природой программа в разные моменты времени включает гены в определенных клетках. Это напоминает оркестр, где, согласно партитуре, периодически подают голос разные инструменты. И вот этот генный оркестр наконец удалось "услышать", точнее, наблюдать. Для этого ученые создали комбинацию новых технологий, которая позволяет отслеживать развитие органа клетка за клеткой, формируя его, а в перспективе и взрослый организм. Это исследование, по мнению экспертов, может стать прорывом в генетике и медицине, открыть совершенно неожиданные возможности лечения различных болезней.

Среди авторов другой работы, связанной с генетикой, есть и ученые новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН, которые нашли на Алтае фрагменты скелета женщины. Расшифровав ее ДНК, немецкие ученые Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка обнаружили, что матерью древней женщины была неандерталка, а отцом денисовец. О том, что представители денисовцев, неандертальцев и современных людей могли иногда пересекаться, ученые уже знали, а новая находка стала очевидным свидетельством интимной близости между представителями денисовцев и неандертальцев.

Аппарат Parker с расстояния шесть миллионов километров получит уникальные данные о жизни светила. Фото: AP

В еще в одном исследовании также участвовали российские ученые из Палеонтологического института РАН. Совместно с коллегами из Австралии они изучали изумительные по красоте эдиакарские окаменелости, некоторые из которых напоминают листья папоротника. Их возраст около 550 миллионов лет. Были это растения со дна древнего океана или животные? Над этим вопросом наука бьется несколько десятилетий. Сейчас ответ наконец удалось найти. Изучая окаменелости существа по имени Дикинсония, одного из самых известных эдиакарских видов, ученые обнаружили следы молекул, подобных холестерину. А это является признаком жизни. То есть Дикинсонии были одними из самых ранних животных на Земле.

Важным открытием эксперты считают обнаружение в Гренландии гигантского кратера подо льдом толщиной почти в один километр. Он найден с помощью радара, установленного на самолете. Диаметр кратера достигает 31 километр. По оценкам, это результат падения на Землю метеорита размерами около 1,5 километра. Когда он упал, пока неясно. Возможно 11,7 тысячи лет назад, а может, более 2,6 миллиона лет. Это предстоит изучать. Но уже понятно, что космический гость состоял в основном из железа.

А что же космос? Эти работы, конечно, попали в рейтинги, но не на первые места. За пределами нашей галактики Млечный Путь обнаружен источник нейтрино сверхвысоких энергий. Чтобы впервые поймать эти крохотные "частицы-призраки", понадобился кубический километр льда, который находится глубоко под землей на Южном полюсе. Сейчас ученые начали готовить новый детектор, объем которого в 10 раз больше нынешнего.

Опередив конкурентов, первыми в мире беспилотное такси создали новозеландцы. Фото: cora.aero

Попала в рейтинг американская автоматическая станция Parker, которая подлетела к Солнцу ближе, чем какой-либо другой аппарат за всю историю освоения космоса - 27,2 миллиона километров. Он будет собирать информацию о звезде, подбираясь к ней все ближе, пока не достигнет расстояния в шесть миллионов километров. Ученые надеются получить уникальные данные о жизни светила, которые позволят пролить свет на многие его загадки.

Привлекло внимание экспертов сверхпрочное волокно для космического лифта, созданное в Китае. Оно способно выдержать вес более 800 тонн. Сам материал при этом весит 1,6 г. Он сконструирован из углеродных нанотрубок. Возможно, наконец осуществится мечта фантастов, и космический лифт станет реальностью.

Среди авторов попавших в научные рейтинги 2018 года работ есть ученые из России

В рейтинг попал загадочный саркофаг, найденный в Египте. Он сделан из черного гранита. Никаких опознавательных надписей на его поверхности не сохранилось. Артефакт отнесли к эпохе Птолемеев (322-30 год до н.э.). Некоторые ученые предположили, что найдена гробница Александра Македонского. Когда саркофаг вскрыли, обнаружили скелеты трех человек. Кто они, понять вряд ли удастся. Но очевидно, что это точно не великий полководец.

Ряд экспертов включили в рейтинги первое в мире беспилотное такси, испытания которого в феврале начались в Новой Зеландии. Кстати, через месяц аналогичный транспорт прошел испытания в ОАЭ. Такси работает на электрическом двигателе, вертикально поднимается на высоту до 900 метров, двигается со скоростью почти 180 километров в час, заряда батареи хватает на 100 километров. Салон рассчитан на двух пассажиров.

Какие из достижений 2018 года могут претендовать на Нобелевскую премию? По мнению экспертов, явного фаворита в этом году нет, но каждая работа может попасть в шорт-лист премии.