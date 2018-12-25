КНДР обязали заплатить за гибель студента из США

Необычное решение с политическим подтекстом вынес вашингтонский суд, удовлетворив иск, поданный в апреле этого года Фредериком и Синтией Уормбиер.

Родители американского студента Отто Уормбиера, который был приговорен северокорейским судом к 15 годам принудительных работ за кражу агитационного плаката из гостиницы в Пхеньяне и умер по возвращении в США, в своем исковом заявлении требовали от властей КНДР выплаты непомерной для бюджета этой страны компенсации в миллиард долларов. Они утверждали, что северокорейские тюремщики с санкции властей "замучили их сына", отправившегося в конце 2015 года с ознакомительной поездкой в Северную Корею в составе группы американских студентов. Отто был лучшим учеником в школе, занимался спортом, окончил престижную бизнес-школу в Лондоне и мечтал о карьере инвестиционного банкира, уже получив приглашение от одной из известных компаний.

Федеральный судья округа Колумбия Берил Хауэлл приняла достаточно жесткое решение и обязал власти КНДР заплатить родителям Уормбиера 501 миллион долларов. А это, между прочим, составляет 4 процента северокорейского ВВП.

По горячим следам Пхеньян не стал комментировать это громкое дело и, вероятнее всего, попросту не будет выступать с какими-то заявлениями по этому поводу. Понятно, что КНДР не будет платить по счету, а арест каких-либо северокорейских активов в США исключен по причине их практического отсутствия. Делает вид, что ничего не произошло, и сам Трамп, заявивший о том, что с нетерпением ждет новой встречи с "президентом Кимом".

Многие аналитики сочли, что решение суда, с одной стороны, имеет цель удовлетворить жалобу отчаявшихся родителей, потерявших своего единственного сына, с другой стороны, не лишено политического подтекста. Еще два года назад Трамп в своей предвыборной риторике постоянно клеймил северокорейский режим, что совпадало с трактовкой политики Белого дома в отношении КНДР, а также с установками его непримиримых противников из стана демократов.

Смерть Отто Уормбиера в прошлом году обострила и без того сложные отношения между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу о северокорейском ядерном арсенале. Однако внезапное их потепление привело к исторической встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в июне в Сингапуре. От главы Белого дома уже не услышишь и нотки прежней агрессивной риторики. Более того, он признается в симпатиях к молодому северокорейскому лидеру и постоянно расточает комплименты в его адрес, несмотря на жесткие оценки его оппонентов в американской элите.

Решение суда имеет политический подтекст и удовлетворяет претензии противников потепления отношений США и КНДР

В связи с этим решение суда удовлетворяет претензии противников потепления отношений США и КНДР, которую некоторые эксперты продолжают вполне серьезно считать едва ли не главной частью "мировой оси зла", хотя Белый дом еще при Обаме отказался от использования этого термина в отношении Пхеньяна.

Решение судебной инстанции округа Колумбия также подтверждает доводы американских правоохранительных органов, которые с момента возвращения Отто Уормбиера в США в крайне плачевном состоянии говорили о том, что юноша подвергался пыткам во время нахождения в северокорейской тюрьме в течение 18 месяцев. Судья, которая выносила приговор, процитировала невролога Дэниела Кантера. По его мнению, молодой человек, вероятно, умер от повреждения мозга, вызванного временным прекращением его кровоснабжения. Известно, что некоторое время молодой человек находился в состоянии комы в тюремной больнице, и только после этого власти КНДР позволили родителям Отто забрать его домой. 13 июня он вернулся домой после пребывания в тюрьме в Северной Корее. Он был в коме, не мог общаться и действительно имел серьезные повреждения мозга. Спустя неделю он скончался на руках у матери.

Между тем точная причина смерти Уормбиера по-прежнему остается неизвестной. Дело в том, что родители по необъяснимым причинам отказались от скрытия тела их сына и проведения судебно-медицнской экспертизы. Это дало повод для разного рода версий о насильственной смерти 22-летнего американца. Хотя врачи больницы города Цинциннати, куда доставили Уормбриера по возвращении из Северной Кореи, заявили, что не нашли на его теле следов пыток и каких-либо истязаний.

Между тем некорые американские СМИ стали активно раскручивать другую версию, оказавшуюся "удобной" определенным политическим силам и свидетельствующую о "жестокости режима Ким Чен Ына". В октябре они сообщили о новых доказательствах пыток Уормбиера в тюрьме, подобных тем, что в 2000-е годы использовались в тайных тюрьмах ЦРУ. Речь шла об имитировании утопления в воде, электрошоке и удушение.

Власти Северной Кореи категорически отрицали факт истязаний, утверждая, что американец в большой дозе съел некие таблетки, которые принял за снотворное, и заразился ботулизмом. Это, по версии Пхеньяна, и привело к необратимым последствиям для истощенного во время пребывания в тюремной камере организма.

Комментарий

Решение суда не повлияет на КНДР

Александр Домрин, профессор факультета права НИУ "Высшая школа экономики":

- Механизма реализации решения, вынесенного окружным судом Вашингтона, не существует. Несмотря на речь судьи, которая заявила, что "тоталитарный режим в Пхеньяне использовал Уормбиера в качестве пешки в своем всемирном мошенничестве и конфронтации с США", этот вердикт не имеет экстерриториальной силы. КНДР - суверенное государство, у которого нет, например, имущества в США, которое можно было бы арестовать. Поэтому американский суд может выносить любые решения, они не повлияют на Пхеньян. Надо, кстати, учесть и то, что обстоятельства гибели молодого человека по-прежнему неясны до конца, его родные ведь отказались от вскрытия тела. Но зато такое решение суда вполне в русле политики президента США Дональда Трампа, который склонен изначально завышать ставки, чтобы потом выторговать что-то для Америки, идя на уступки. На 2019 год намечено продолжение переговоров с КНДР, и США таким образом заготавливают аргументы, поскольку далеко не все гладко во взаимоотношениях Вашингтона и Пхеньяна. Однако можно быть уверенными, что в международный суд это дело не попадет - в нем рассматриваются споры между странами. Надо учесть и то, что Америка сама поспособствовала тому, чтобы исключить возможность рассмотрения дела в международных инстанциях. Еще в 1984-86 годах, когда Никарагуа обвинили США в применении силы при поддержке диктатора Сомосы, международный суд признал американскую сторону виновной. Но Вашингтон не стал исполнять решение суда и не выплатил присужденную компенсацию Никарагуа.

Подготовил Константин Волков