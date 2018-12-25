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25 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7753 (290)

О проведении конкурса на присуждение грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в 2019 году

Дата подписания 24 декабря 2018 г.
Опубликован 25 декабря 2018 г.

О проведении конкурса на присуждение грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1996 г. N 1061 "О грантах Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства" Минкультуры России объявляет конкурс на присуждение грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Порядок представления заявок на соискание грантов опубликован на официальном сайте Минкультуры России (www.mkrf.ru) в разделе "Деятельность", подраздел "Конкурсы", рубрика "Гранты Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства".

Работы, материалы и документы кандидатов, оформленные в соответствии с Порядком представления работ на присуждение грантов, принимаются до 11 марта 2019 г. (включительно) по адресу: 125993, Москва, Министерство культуры Российской Федерации, М. Гнездниковский пер., дом 7/6, строение 1/2.