Косачев на встрече с Путиным предложил создать "список Браудера"

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился с представителями Совета Федерации и Госдумы в Кремле.

В ходе встречи глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил составить "список Браудера", включив в него наиболее одиозных иностранных политиков, очерняющих Россию.

"Есть идея вести своего рода перечень или реестр наиболее одиозных зарубежных политиков, государственных и общественных деятелей, которые отличились наиболее лживыми высказываниями о нашей стране, о нашем народе", - предложил он.

Косачев сказал, что такую работу могла бы организовать комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета. "А реестр мог бы условно именоваться "списком Браудера" как деятеля, впервые превратившего ложь в адрес России в инструмент враждебной нам государственной политики", - пояснил глава комитета.