Лицам предпенсионного возраста закрепят долю в наследстве

Право лиц предпенсионного возраста на долю в наследстве будет закреплено на законодательном уровне. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что сейчас несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследователя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, независимо от содержания завещания.

Новый закон расширяет перечень этих лиц. Он обеспечит право на получение обязательной доли в наследстве при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.